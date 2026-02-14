Rubio suaviza el tono de EE. UU. con Europa, mientras el viejo continente apuesta por fomentar su independencia
El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, ha ensalzado este sábado los lazos con Europa en la Conferencia de Seguridad de Múnich y ha suavizado el tono respecto al duro discurso que dio hace un año el vicepresidente del país, J.D. Vance, aunque ha abogado igualmente por cambios en la relación con el Viejo Continente.
Rubio, esencialmente, ha afirmado que EE.UU. no busca separarse de Europa, sino revitalizar una vieja amistad y "renovar la mayor civilización de la humanidad", la occidental, reivindicando que los logros de ambas partes durante el último siglo ya son historia y que un nuevo orden mundial es "inevitable" y debería ser dirigido en conjunto por ellas.
El discurso de media hora, que ha suscitado aplausos, ha sido interpretado como conciliador frente al de Vance, el número dos del Gobierno del republicano Donald Trump, que hace un año dijo que la amenaza para Europa no provenía de Rusia o de China, sino de su interior, y denunció la retirada de "algunos de sus valores más fundamentales", señalando lo que consideraba una falta de libertad de expresión, con cordones sanitarios y vetos a "voces alternativas", como la ultraderecha y los populistas de izquierda.
Hoy Rubio ha manifestado que los desacuerdos de EE.UU. con Europa nacen de la "profunda preocupación" por que la conexión entre ambas potencias no es solo económica y militar, sino espiritual y cultural, y en ese sentido ha aludido a los "errores" de ambos en cuanto a la política migratoria, climática y comercial, entre otros.
Estados Unidos "está trazando el camino hacia un nuevo siglo de prosperidad" y "queremos hacerlo junto a ustedes, nuestros aliados más preciados y nuestros amigos más antiguos", ha señalado Rubio, aunque también ha dicho que EE.UU. está preparado para actuar solo en política exterior si no se cumplen sus esperanzas.
"Queremos que Europa sea fuerte, creemos que Europa debe sobrevivir, porque las dos grandes guerras del siglo pasado nos sirven como lecciones históricas, un recordatorio constante de que, en última instancia, nuestro destino está y siempre estará entrelazado con el suyo", ha apostillado.
Francia: el mensaje conciliador de Rubio no cambiará estrategia para una UE "independiente"
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha asegurado que el mensaje conciliador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, "no cambiará la estrategia" de París para promover "una Europa independiente y fuerte".
El ministro francés ha afirmado que, "por muy brillantes que sean los discursos que se escuchen en Múnich", París seguirá con su hoja de ruta proeuropea. Barrot ha saludado, en particular, el hecho de que Rubio reconociese que hay que cooperar para ciertos asuntos como el crimen organizado o el narcotráfico.
"Algunos desafíos no se pueden resolver por una sola nación, por muy rica y poderosa que pueda ser", ha indicado el titular de Exteriores.
Von der Leyen proclama que a Europa "ya no le queda otra elección" más que fomentar su independencia
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha argumentado que la realidad actual ha impuesto a Europa la decisión última de fomentar su independencia frente a las amenazas internas y externas a las que se enfrenta, porque "ya no tiene más elección" en un "mundo fracturado y hostil" y porque representa la mejor opción para entablar una nueva relación con EE. UU. basada en la autosufiencia europea en seguridad, defensa, comercio y tecnología digital.
"Nos enfrentamos a la clara amenaza de fuerzas externas que intentan debilitar nuestra Unión desde dentro. El retorno de una competencia y relaciones de poder abiertamente hostiles. El modo de vida europeo se ve desafiado de nuevas maneras. En todos los ámbitos, desde el territorial hasta el de los aranceles o las regulaciones tecnológicas. En esencia, todo esto apunta a una simple realidad en el mundo fracturado de hoy: Europa ya no tiene más elección que aumentar su independencia", ha sentenciado Von der Leyen durante su comparecencia en la Conferencia de Seguridad de Múnich.
Amnistía Internacional denuncia el discurso de Rubio en Múnich como una visión "increíblemente racista" del mundo
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha denunciado el discurso pronunciado este sábado por Rubio, como una visión "increíblemente racista" de la realidad contemporánea después de que el diplomático norteamericano dedicara buena parte de su comparecencia a celebrar la civilización occidental como piedra de toque en las relaciones entre Europa y Estados Unidos.
Callamard ha deplorado, en general, la retahíla de "discurso mediocres" de los líderes internacionales que acuden a Múnich para hablar de seguridad, un enfoque reduccionista que ignora los verdaderos problemas.
"Lo preocupante no es que se centren en la defensa, la soberanía o la independencia de Europa. Lo eminentemente problemático es la ausencia total de una visión de proyecto político, una visión positiva para nuestra sociedad global", ha lamentado Callamard.
