Rubiok AEBen eta Europaren arteko harremanak hurbildu nahi ditu baina kontinente zaharrak independentzia sustatu nahi du
Marco Rubio AEBetako Estatu idazkariak Europarekiko harremanak goraipatu ditu larunbat honetan Municheko Segurtasun Konferentzian, eta arindu egin du herrialdeko presidenteorde J.D. Vancek duela urtebete emandako hitzaldi gogorraren tonua.
Marco Rubio AEBetako Estatu idazkariak Europarekiko harremanak goraipatu ditu larunbat honetan Municheko Segurtasun Konferentzian, eta leundu egin du herrialdeko presidenteorde J.D. Vancek duela urtebete emandako hitzaldi gogorraren tonua, baina Kontinente Zaharrarekiko harremanean aldaketen alde egin du.
Rubiok, funtsean, adierazi du AEBk ez duela Europatik bereizi nahi, baizik eta aspaldiko adiskidetasuna biziberritu eta "gizateriaren zibilizaziorik handiena berritu". Munduko ordena berri bat "saihestezina" dela aldarrikatu du eta guztiek batera zuzendu beharko luketela defendatu du. Hori bai, Trumpen esanetara.
Duela urtebete, Vancek toki berean ohartarazi zuen Europarako mehatxurik handiena ez zetorrela Errusiatik edo Txinatik, "barrutik" baizik. "Funtsezkoak diren balioak galdu" dituela esan zuen, "adierazpen askatasuna galdu" dela eta ultraeskuina bezalako "ahots alternatiboei" betoak jarri zaizkiela.
Gaur Rubiok adierazi duenez, AEBk Europarekin dituen desadostasunak bi potentzien arteko lotura ekonomikoa eta militarra ez ezik, espirituala eta kulturala ere kolokan jartzen dute, eta desadostasun horiek migrazioa, klima eta merkataritza politiken inguruan dituztela nabarmenduz, gainditzearen alde egin du.
AEB "oparotasunaren mende berri baterako bidea marrazten ari da" esan du, eta "zuekin, gure aliatu preziatuenekin eta gure lagun zaharrenekin batera egin nahi dugu", gaineratu du Rubiok, baina AEB kanpo politikan bakarrik jarduteko prest dagoela ere esan du.
"Europa indartsua izatea nahi dugu, Europak bizirik iraun behar duela uste dugu, gure patua berearekin lotuta dagoela eta beti egongo dela badakigu", gaineratu du.
Frantziak dio Rubioren mezuak ez duela EB "independente" baterako estrategia aldatuko
Jean-Noel Barrot Frantziako Atzerri ministroak esan du Marco Rubioren adierazpenek ez dutela Parisek "Europa independente eta indartsu bat" sustatzeko duen "estrategia aldatuko".
Frantziako ministroak adierazi duenez, "Munichen entzuten diren hitzaldiak bikainak izan arren", Parisek Europaren aldeko bide orriarekin jarraituko du. "Erronka batzuk ezin ditiu nazio bakar batek konpondu, nahiz eta oso aberatsa eta boteretsua izan", adierazi du Atzerri ministroak.
Von der Leyenek aldarrikatu du Europari independentzia sustatzea beste aukerarik ez zaiola geratzen
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak argudiatu duenez, egungo errealitateak argi uzten du Europak independetea izan beharra daukala, barne zein kanpo mehatxuei aurre egin behar baitie. Hala, AEBekin harreman berri bat hasteko, Europa bere segurtasun, defentsa, merkataritza eta teknologia digitalean oinarritu behar dela esan du.
"Gure Batasuna barrutik ahultzen saiatzen diren kanpoko indarren mehatxu argiari aurre egin behar diogu. Lehia eta botere-harreman etsaien itzulera bizitzen ari gara. Europako bizimoduari desafio egiten diote modu berrietan. Esparru guztietan, lurralde-esparrutik hasi eta muga-zerga edo erregulazio teknologikoetaraino. Horrek guztiak errealitate bat adierazten du: Europak independentzia handitzea beste aukerarik ez du", ohartarazi du Von der Leyenek Municheko Segurtasun Konferentzian egindako agerraldian.
Amnistia Internazionalak Rubiok Munichen egindako hitzaldia salatu du, munduaren ikuspegi "izugarri arrazista" duelako
Agnes Callamard Amnesty Internationaleko idazkari nagusiak Rubiok emandako hitzaldia salatu du, egungo errealitatearen ikuspegi "izugarri arrazista" erakutsi omen duelako, AEB zein Europaren arteko harremanak mendebaldeko zibilizazioaren ordezkari izatean oinarritzen direla esan duelako.
Zure interesekoa izan daiteke
Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak, Suediak eta Herbehereek Navalni oposizioko burua toxina batekin hiltzea leporatu diote Errusiari
Pozoia, jatorriz Ekuadorko igel batek ekoizten duena, ez dago "modu naturalean" Errusian. Von der Leyenek estatu errusiarraren jokabide "terrorista" salatu du.
Zelenskik esan du Ukraina erdibitzeak ez duela benetako bakerik ekarriko
AEBk bultzatzen dituen bake-negoziazioek arrakasta izan dezaten ahal duen guztia egiteko prest agertu da Ukrainako presidentea, baita hauteskundeak berehala deitzeko ere, bi hilabeteko su-etena bermatzen bada.
Europa indartzeko eta AEBrekiko harremana bideratzeko deia egin du Merzek, potentzia handien garaian
Alemaniako kantzilerrak europarren aldeko deia egin du Municheko Segurtasun Konferentziaren (MSC) irekiera ekitaldian. 120 herrialdetako 200 estatuburu, gobernuburu eta ministro biltzen ditu hitzordu garrantzitsu horrek.
Bake Batzordeak ez du NBEko Segurtasun Kontseiluaren ebazpena islatzen, Kallasen ustez
Europar Batasunak Kanpo Politikarako duen goi-ordezkariak ohartarazi du NBEko Segurtasun Kontseiluak ez duela behar bezala funtzionatzen "legearen gainetik dauden herrialdeak daudelako".
AEBk are gehiago leundu ditu Venezuelan aritzen diren petrolio-konpainiei ezarritako murrizketak
Petrolio-ekoizpena nabarmen areagotzeko aukera izango dute Repsol, Eni, Chevron, BP eta Shell enpresek baimen berriei esker. Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari delegatuak aurreratu zuen bere enpresa prest dagoela "Venezuelan gehiago inbertitzeko".
EB kide humanitarioekin harremanetan jarri da Kubako "egoera dramatikoa" ikusita
Venezuelak herrialde horren energia-euskarri nagusia izateari utzi ondoren, erregai-horniduraren gabeziak eragindako krisi larria pairatzen ari dira Kuban, Nicolas Maduro presidentea atxilotu ondoren, Washingtonen eta Caracasen arteko harreman berriaren ondorioz.
Erresuma Batuko Justiziak legez kanpokotzat jo du Palestine Action taldea debekatu izana
Londresko Auzitegi Goreneko hiru epaileek adierazi dutenez, 2020an sortutako taldeak protestak egiteko "delituzko metodoak" erabiltzen baditu ere, bere taktikek ez dute legean ezarritako baremoa betetzen terrorista gisa sailkatu ahal izateko. Betoa indarrean sartu zenetik, 2.700 pertsona baino gehiago atxilotu dituzte Palestine Actioni babesa emateagatik. Horietako asko adinekoak dira, eta babesa adierazteko pankarta bat eramate hutsagatik atxilotu dituzte.
Nils eta Oriana ekaitzek kalte handiak eragin dituzte Europa hegoaldean
Azken orduetan Nils eta Oriana ekaitzek uholdeak, 150 km/h-tik gorako haize-boladak eta milaka pertsona argindarrik gabe utzi dituzte Europa hegoaldean. 2026. urtea hasi denetik inpaktu handiko bederatzi ekaitz iritsi dira Europara.
Trumpek bertan behera utzi du berotegi-efektuko gasen emisioa mugatzen zuen Obamaren irizpena
AEBko presidenteak adierazi duenez, "ibilgailu berri baten batez besteko prezioa ia 3.000 dolar murriztuko du".