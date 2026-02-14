Segurtasun Konferentzia Munichen

Rubiok AEBen eta Europaren arteko harremanak hurbildu nahi ditu baina kontinente zaharrak independentzia sustatu nahi du

Marco Rubio AEBetako Estatu idazkariak Europarekiko harremanak goraipatu ditu larunbat honetan Municheko Segurtasun Konferentzian, eta arindu egin du herrialdeko presidenteorde J.D. Vancek duela urtebete emandako hitzaldi gogorraren tonua.

Marco Rubio en Munich. Foto: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Marco Rubio AEBetako Estatu idazkariak Europarekiko harremanak goraipatu ditu larunbat honetan Municheko Segurtasun Konferentzian, eta leundu egin du herrialdeko presidenteorde J.D. Vancek duela urtebete emandako hitzaldi gogorraren tonua, baina Kontinente Zaharrarekiko harremanean aldaketen alde egin du.

Rubiok, funtsean, adierazi du AEBk ez duela Europatik bereizi nahi, baizik eta aspaldiko adiskidetasuna biziberritu eta "gizateriaren zibilizaziorik handiena berritu". Munduko ordena berri bat "saihestezina" dela aldarrikatu du eta guztiek batera zuzendu beharko luketela defendatu du. Hori bai, Trumpen esanetara.

Duela urtebete, Vancek toki berean ohartarazi zuen Europarako mehatxurik handiena ez zetorrela Errusiatik edo Txinatik,  "barrutik" baizik. "Funtsezkoak diren balioak galdu" dituela esan zuen, "adierazpen askatasuna galdu" dela eta ultraeskuina bezalako "ahots alternatiboei" betoak jarri zaizkiela.

Gaur Rubiok adierazi duenez, AEBk Europarekin dituen desadostasunak bi potentzien arteko lotura ekonomikoa eta militarra ez ezik, espirituala eta kulturala ere kolokan jartzen dute, eta desadostasun horiek migrazioa, klima eta merkataritza politiken inguruan dituztela nabarmenduz, gainditzearen alde egin du.

AEB "oparotasunaren mende berri baterako bidea marrazten ari da" esan du, eta "zuekin, gure aliatu preziatuenekin eta gure lagun zaharrenekin batera egin nahi dugu", gaineratu du Rubiok, baina AEB kanpo politikan bakarrik jarduteko prest dagoela ere esan du.

"Europa indartsua izatea nahi dugu, Europak bizirik iraun behar duela uste dugu, gure patua berearekin lotuta dagoela eta beti egongo dela badakigu", gaineratu du.

Frantziak dio Rubioren mezuak ez duela EB "independente" baterako estrategia aldatuko

Jean-Noel Barrot Frantziako Atzerri ministroak esan du Marco Rubioren adierazpenek ez dutela Parisek "Europa independente eta indartsu bat" sustatzeko duen "estrategia aldatuko".

Frantziako ministroak adierazi duenez, "Munichen entzuten diren hitzaldiak bikainak izan arren", Parisek Europaren aldeko bide orriarekin jarraituko du. "Erronka batzuk ezin ditiu nazio bakar batek konpondu, nahiz eta oso aberatsa eta boteretsua izan", adierazi du Atzerri ministroak.

Von der Leyenek aldarrikatu du Europari independentzia sustatzea beste aukerarik ez zaiola geratzen

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak argudiatu duenez, egungo errealitateak argi uzten du Europak independetea izan beharra daukala, barne zein kanpo mehatxuei aurre egin behar baitie. Hala, AEBekin harreman berri bat hasteko, Europa bere segurtasun, defentsa, merkataritza eta teknologia digitalean oinarritu behar dela esan du.

"Gure Batasuna barrutik ahultzen saiatzen diren kanpoko indarren mehatxu argiari aurre egin behar diogu. Lehia eta botere-harreman etsaien itzulera bizitzen ari gara. Europako bizimoduari desafio egiten diote modu berrietan. Esparru guztietan, lurralde-esparrutik hasi eta muga-zerga edo erregulazio teknologikoetaraino. Horrek guztiak errealitate bat adierazten du: Europak independentzia handitzea beste aukerarik ez du", ohartarazi du Von der Leyenek Municheko Segurtasun Konferentzian egindako agerraldian.

Amnistia Internazionalak Rubiok Munichen egindako hitzaldia salatu du, munduaren ikuspegi "izugarri arrazista" duelako

Agnes Callamard Amnesty Internationaleko idazkari nagusiak Rubiok emandako hitzaldia salatu du, egungo errealitatearen ikuspegi "izugarri arrazista" erakutsi omen duelako, AEB zein Europaren arteko harremanak mendebaldeko zibilizazioaren ordezkari izatean oinarritzen direla esan duelako.

Europa Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

