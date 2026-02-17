Irán asegura que ha alcanzado con EE. UU. un "principio de acuerdo" en materia nuclear
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha señalado este martes que la segunda ronda de conversaciones indirectas con Estados Unidos han contado con "discusiones bastante serias" y ha desvelado un "acuerdo general sobre una serie de principios rectores" para abordar un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
"En esta ronda, hubo discusiones bastante serias en comparación con la ronda anterior, y hubo un ambiente más constructivo", ha afirmado tras salir de estos contactos, celebrados en la ciudad suiza de Ginebra con la mediación de Omán, encargado de transmitir los mensajes entre las delegaciones iraní y estadounidense.
Así, ha sostenido que "se presentaron diversas ideas, que se debatieron con seriedad, y finalmente se logró un acuerdo general sobre un conjunto de principios rectores sobre los que nos basaremos a partir de ahora y que incluiremos en el texto de un posible acuerdo", según declaraciones publicadas en sus redes sociales.
No obstante, Araqchi ha explicado qu e"esto no significa que podamos llegar a un acuerdo rápidamente, pero al menos el camino ha comenzado. Esperamos hacerlo lo antes posible y estamos dispuestos a dedicarle el tiempo suficiente, pero a la hora de redactar el texto, el trabajo se vuelve un poco más difícil y detallado".
En este sentido, ha ensalzado que "se ha avanzado mucho desde la última reunión", celebrada a principios de febrero en Omán. "Ahora tenemos un camino claro a seguir, lo que considero positivo", ha apuntado, antes de afirmar que las partes "trabajarán en textos de un posible acuerdo" de cara a un intercambio de documentos, momento en el que sopesarán si hay una nueva ronda de conversaciones.
Irán y Estados Unidos han reiniciado las negociaciones este martes en Ginebra en un encuentro donde la delegación iraní ha declarado su "buena intención y total seriedad", apuntando que Teherán está dispuesto a negociar durante semanas en la ciudad Suiza si fuera necesario para cerrar un pacto.
Las negociaciones se producen en medio de uno de los momentos más tensos en los 47 años de la República Islámica tras unas protestas en las que murieron miles de personas en las que se pedía el fin del sistema político fundado por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.
