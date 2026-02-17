NEGOZIAZIOAK
Iranek aurreratu du "oinarrizko akordio nuklearra" lortu duela AEBkin

Helburuetan eta gai tekniko garrantzitsuenetan adostasunera heldu dira, eta, orain, hori guztia testu batean ezarri beharko dute. Hala jakinarazi du Teherango Atzerri ministroak. 

Abbas Araqchi iran
Abbas Araqchi, gaur, Genevan. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek "oinarrizko akordio nuklearra" lortu dutela aurreratu du Abbas Araqchi, Irango Atzerri Gaietako ministroak. Helburuetan eta gai tekniko garrantzitsuenetan adostasunera heldu direla jakinarazi badu ere, argi utzi du bere herrialdea ez dela Etxe Zuriaren nahietara makurtuko.

Genevan (Suitza) elkartu dira bi herrialdeotako ordezkaritzak, Omanen bitartekaritzarekin. Otsailean izandako bilerarekin alderatuta, oraingoan "eztabaida serioagoa" eta "eraikitzaileagoa" izan dela azaldu du Araqchik. 

Haren hitzetan, alde bakoitzak bere "proposamenak" jarri ditu mahai gainean, eta horien gainean hitz egin ondoren, "oinarrizko akordioa" ixtea lortu dute. Orain, guztia testu batean jaso beharko dela erantsi du. 

Nolanahi ere, argitu du honek ez duela esan nahi "behin betiko akordioa berehala" iritsiko denik. "Bidea abiatu dugu, eta lehenbailehen helmugara iristea espero dugu. Prest gaude behar den denbora eskaintzeko, baina hitz egindako guztia testu batean jasotzeak bere zailtasunak ditu", zehaztu du. 

Iranek eta Estatu Batuek gaur berrekin diete negoziazioei Genevan, eta Teherango ordezkaritzak "asmo ona eta seriotasun osoa" erakutsi nahi izan du.

