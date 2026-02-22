El Servicio Secreto de EE. UU. mata a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida

El Servicio Secreto de EE. UU. ha abatido esta madrugada a un hombre armado que entró de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida. Al parecer, en el momento del suceso Trump no se encontraba en Mar-a-Lago.

"El Servicio Secreto de Estados Unidos ha actuado con rapidez y decisión para neutralizar a un loco armado con un arma de fuego y un bidón de gasolina que entró en la casa del presidente Trump", ha destacado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje publicado en redes sociales.

El fallecido sería Austin Tucker Martin, de 21 años de edad y originario de Cameron, en Carolina del Norte. La familia de Martin lo estaba buscando desde que desapareció, en la noche del sábado.

Según la prensa estadounidense, Martin fue tiroteado tras no responder a las peticiones de soltar la escopeta y el bidón que portaba.

Al parecer, un policía de Palm Beach y dos agentes del Servicio Secreto ordenaron al hombre dejar las armas, pero éste bajó el bidón de gasolina, y "levantó la escopeta hasta una posición de disparo", momento en el que los agentes abrieron fuego y "neutralizaron la amenaza".

La investigación está a cargo del FBI, que ha pedido a los vecinos de la zona comprobar las grabaciones de cámaras de seguridad y ponerse en contacto si detectan algo "sospechoso".

La identidad oficial del joven fallecido se mantiene de momento en secreto., y los agentes involucrados han sido retirados provisionalmente del servicio mientras dura la investigación.