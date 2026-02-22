El Servicio Secreto de EE. UU. mata a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida
El fallecido sería Austin Tucker Martin, de 21 años y originario de Carolina del Norte. Al parecer, iba armado con un arma de fuego y un bidón de gasolina. En el momento del suceso Trump no se encontraba en Mar-a-Lago.
El Servicio Secreto de EE. UU. ha abatido esta madrugada a un hombre armado que entró de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump en Florida. Al parecer, en el momento del suceso Trump no se encontraba en Mar-a-Lago.
"El Servicio Secreto de Estados Unidos ha actuado con rapidez y decisión para neutralizar a un loco armado con un arma de fuego y un bidón de gasolina que entró en la casa del presidente Trump", ha destacado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje publicado en redes sociales.
El fallecido sería Austin Tucker Martin, de 21 años de edad y originario de Cameron, en Carolina del Norte. La familia de Martin lo estaba buscando desde que desapareció, en la noche del sábado.
Según la prensa estadounidense, Martin fue tiroteado tras no responder a las peticiones de soltar la escopeta y el bidón que portaba.
Al parecer, un policía de Palm Beach y dos agentes del Servicio Secreto ordenaron al hombre dejar las armas, pero éste bajó el bidón de gasolina, y "levantó la escopeta hasta una posición de disparo", momento en el que los agentes abrieron fuego y "neutralizaron la amenaza".
La investigación está a cargo del FBI, que ha pedido a los vecinos de la zona comprobar las grabaciones de cámaras de seguridad y ponerse en contacto si detectan algo "sospechoso".
La identidad oficial del joven fallecido se mantiene de momento en secreto., y los agentes involucrados han sido retirados provisionalmente del servicio mientras dura la investigación.
Te puede interesar
Abatido en México 'El Mencho', líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación
Las autoridades han emitido una alerta para que la ciudadanía no salga a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada. Estados Unidos lo acusaba de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.
Bruselas ve contradicciones entre los nuevos aranceles de Trump y el acuerdo comercial UE-EE.UU y pide "total claridad"
La Comisión Europea, en un comunicado, recuerda que "un trato es un trato" y exige al presidente estadounidense que cumpla con lo pactado en agosto.
El partido del canciller alemán propone una edad mínima de 14 años para acceder a redes sociales
La CDU exige una normativa legal en el ámbito nacional y europeo que obligue a los operadores de plataformas a establecer un sistema de verificación de la edad que cumpla con la protección de datos.
Trump anuncia que subirá los aranceles globales del 10 % al 15 %
"Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer", ha anunciado Trump en referencia a la decisión del Tribunal, "aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10 % al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15 %".
Trump fija una postura "aún más firme" sobre aranceles, con una orden que impondría un arancel global del 10 %
El presidente de EE. UU. ha ofrecido una rueda de prensa este viernes, donde ha calificado el fallo como "profundamente decepcionante", y ha subrayado que se avergüenza de "ciertos miembros de la Corte Suprema por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país".
El Tribunal Supremo estadounidense declara ilegales los aranceles impuestos por Trump
La resolución abre ahora la puerta a una compleja batalla legal en la que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.
El Parlamento de Venezuela aprueba por unanimidad la Ley de Amnistía, que abre un nuevo "momento político"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó que servirá para que “el país aprenda a convivir pacíficamente” y ha pedido el cierre de la cárcel del Helicoide.
Trump da un plazo de 10 días a Irán para llegar a un acuerdo
El presidente estadounidense no descarta una acción militar en Oriente Próximo. Varios medios apuntan a que el Ejército de EE. UU. podría estar preparado este sábado para iniciar la ofensiva.
El expríncipe Andrés de Inglaterra, una década vinculado al caso Epstein
Andrew Mountbatten-Windsor, fue despojado de sus títulos nobiliarios, incluido el de príncipe, el pasado mes de noviembre por su hermano, el rey Carlos III, tras nuevas revelaciones sobre sus vínculos con el caso Epstein.