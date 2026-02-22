Trumpek Floridan duen egoitzan armatuta sartu den gizon bat hil dute AEBko Zerbitzu Sekretuek
Hildakoa Austin Tucker Martin izan liteke, Ipar Carolinako 21 urteko gizon bat. Antza denez, arma bat eta erregai-bidoi bat zeramatzan. AEBko presidentea ez zegoen Mar-a-Lagon bertara sartu denean.
AEBko Zerbitzu Sekretuko kideek Donald Trumpek Florida estatuko Palm Beach herrian duen Mar-a-Lago egoitzaren segurtasun-eremuan "legez kanpo" sartu den gizon armatu bat hil dute igande goizaldean. Ezezaguna bertara sartu denean Trump ez zegoen bertan.
"AEBko Zerbitzu Sekretuko kideek azkar eta erabakitasunez jokatu dute Trump presidentearen egoitzan arma batekin eta erregai-bidoi batekin sartu den ero bat neutralizatzeko", esan du Karoline Leavitt Etxe Zuriko bozeramaileak sare sozialetan zabaldutako mezu batean.
Hildakoa Austin Tucker Martin izan liteke, Ipar Carolinako 21 urteko gizon bat. Martinen familia haren bila zebilen larunbat gauean desagertu zenetik.
Tokiko hedabideen arabera, AEBko Zerbitzu Sekretuko eta Palm Beach herriko Sheriffaren Bulegoko agenteek aurre egin diote, eta haien aginduei kasurik egin ez dienez, tiro egin diote.
Dirudienez, arma lurrean uzteko agindu diote gizonari, baina hark gasolinazko bidoia bakarrik utzi du, eta "tiro egiteko modura jarri du eskopeta". Une horretan, agenteek tiro egin dute, egoera kontrolpean hartzeko asmoz.
FBIk bere gain hartu du gertatutakoa ikertzeko ardura, eta segurtasun kameren grabazioak egiaztatzeko eta zerbait "susmagarririk" ikusi badute beraiekin harremanetan jartzeko eskatu diete bizilagunei.
Agintariek ikerketa abiatu dute gertatutakoa argitzeko, eta inplikatutako agenteak baja administratiboan egongo dira ikerketa amaitu arte.
