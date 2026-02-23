Operación militar antidroga
Escalada de violencia en México tras la muerte de 'El Mencho', líder de un cártel de Jalisco

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes 'El Mencho', jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido en un operativo militar en colaboración con Inteligencia de EE. UU. En respuesta, están sucediéndose los llamados 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur de Jalisco, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. El Gobierno estatal ha activado el "código rojo" y ha suspendido el transporte público y las clases presenciales.

