La UE no logra aprobar ni nuevas sanciones contra Rusia ni la ayuda a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la guerra
Los Veintisiete no han logrado salvar el bloqueo de Hungría al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y tampoco han podido aprobar el préstamo de 90 000 millones a Ucrania. Todo en vísperas del cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania
"Lamentablemente, no hemos llegado a un acuerdo sobre el 20º paquete de sanciones. Es una pena y un mensaje que no queríamos transmitir hoy. Pero seguiremos trabajando en ello", ha dicho la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE que ha tenido lugar este lunes en Bruselas.
Fuentes europeas han concretado que Hungría ha votado en contra de dos iniciativas, el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia y el préstamo de 90 000 millones de euros para Ucrania acordado en diciembre. Hungría ya había anunciado que vetaría cualquier medida a favor de Kiev hasta que no reanudara el suministro de petróleo a su país y a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba. Eslovaquia, por su parte, ha vetado la adopción de nuevas medidas restrictivas contra Moscú.
"Juntos estamos haciendo todo lo posible, estamos en contacto con nuestros colegas húngaros y eslovacos. Por supuesto que no es fácil, nunca lo es, pero seguimos trabajando", ha proseguido explicando, apelando a la importancia de trasmitir "un mensaje firme a Ucrania" de apoyo y de presión contra Moscú para que finalice la guerra.
El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha defendido su veto esgrimiendo que "Ucrania odia a Hungría" y que su país es soberano para elegir qué fuentes de energía compra mientras que Kiev "no tiene derecho" a poner en riesgo su seguridad energética.
Szijjártó ha cargado duramente contra Ucrania porque "no tiene derecho a poner en riesgo" la seguridad energética de Hungría, y le ha exigido que "reinicien inmediatamente" los suministros de petróleo a su país a través del oleoducto Druzhba, a la vez que ha criticado a la Comisión Europea por posicionarse a favor de un país no miembro de la UE que de hecho que ya forma parte del bloque comunitario.
Rusia homenajea a sus soldados en el Día
Rusia ha celebrado este lunes el Día del Defensor de la Patria en el que el Kremlin ha rendido homenaje a los casi dos millones de soldados que han combatido durante los últimos cuatro años en Ucrania sin lograr la esperada victoria.
"Rusia lucha por su futuro, por la independencia, por la verdad y la justicia", ha afirmado Putin tras condecorar a un grupo de militares rusos en el acto celebrado en el Krelim.
A la espera de una nueva ronda de negociaciones para la paz en Ucrania, que se espera que ocurra nuevamente en la ciudad suiza de Ginebra, Putin ha prometido acelerar el desarrollo tecnológico militar. "Aceleraremos el desarrollo de los sistemas avanzados para nuestras fuerzas armadas. Estoy seguro de lo más importante: esta tecnología siempre estará en buenas manos", ha dicho.
