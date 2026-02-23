GERRA UKRAINAN
EBk ez du Errusiaren aurkako zigor berririk onartu, ezta Ukrainari laguntza ematea ere, gerraren laugarren urteurrenaren bezperan

Hungariak betoa jarri die bi akordioei, eta baldintza gisa jarri du Ukrainak bere herrialdeari eta Eslovakiari Errusiako petrolioaren fluxua berrezartzea. Eslovakia ere zigor sorta berriaren aurka agertu da. Bien bitartean, Errusiak bere soldaduak omendu ditu Aberriaren Defendatzailearen Egunean.
February 22, 2026, Kyiv Region, Ukraine: Firefighters and gas company employees work in a residential area damaged by a Russian attack, Sofiivska Borshchahivka village, Kyiv region, Ukraine, February 22, 2026.
Errusiak Kiev eskualdean egindako eraso baten ondorioak, astelehen honetan. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hogeitazazpiek ez dute Hungariaren blokeoa gainditu Errusiaren aurkako hogeigarren zigor sorta ezartzeko, ezta onartu ere Ukrainari 90.000 milioi euroko mailegua. Dena Errusiak Ukraina inbaditu zueneko laugarren urteurrenaren bezperan.

"Tamalez, ez dugu akordiorik lortu 20. zehapen-sortari buruz. Gaur zabaldu nahi ez genuen pena eta mezua da. Baina horretan lanean jarraituko dugu", esan du Kaja Kallas Europar Batasuneko Atzerri Politikarako goi ordezkariak, astelehen honetan Bruselan egin duten Kanpo ministroen bileraren ostean.

Europako iturriek zehaztu dutenez, Hungariak bi ekimenen aurka bozkatu du: Errusiaren aurkako hogeigarren zigor sorta eta Ukrainarentzat abenduan adostutako 90.000 milioi euroko mailegua. Hungariak iragarria zuen Kieven aldeko edozein neurri betatu egingo zuela bere herrialdea eta Eslovakia Druzhba oliobidearen bidez petrolioz hornitzen hasi arte. Eslovakiak, bestalde, betoa jarri dio Moskuren aurkako neurri murriztaile berriak hartzeari.

"Elkarrekin ahal dugun guztia egiten ari gara, gure lankide hungariar eta eslovakiarrekin harremanetan gaude. Jakina, ez da erraza, ez da inoiz erraza, baina lanean jarraitzen dugu", azaldu du, eta "Ukrainari mezu irmo bat" helaraztearen garrantzia azpimarratu du Kallasek.

Peter Szijarto Hungariako Kanpo ministroak betoa defendatu du, esanez Ukrainak gorroto duela Hungaria eta bere herrialdea burujabea dela zein energia iturri erosten duen aukeratzeko, Kievek bere segurtasun energetikoa arriskuan jartzeko "eskubiderik ez duen bitartean".

Szijartok gogor egin du Ukrainaren aurka, Hungariako segurtasun energetikoa "arriskuan jartzeko eskubiderik ez duelako", eta Druzhba oliobidearen bidez bere herrialdeari petrolio-hornidura "berehala berrabiarazteko" eskatu dio. Era berean, Europako Batzordea kritikatu du, EBko kide ez den herrialde baten alde egiteagatik.

Errusiak bere soldaduak omendu ditu

Errusiak Aberriaren Defendatzailearen Eguna ospatu du astelehen honetan, eta Kremlinek omenaldia egin die azken lau urteetan Ukrainan espero zuten garaipena lortu gabe borrokatu duten ia bi milioi soldaduei.

"Errusia bere etorkizunaren, independentziaren, egiaren eta justiziaren alde borrokatzen ari da", adierazi du Putinek Errusiako militar talde bati Kremlinen egindako ekitaldian dominak eman ostean.

Ukrainan bakea lortzeko negoziazio-erronda berri baten zain, Suitzako Geneva hirian berriro gertatzea espero dena, Putinek garapen teknologiko militarra bizkortuko duela agindu du. "Gure indar armatuentzako sistema aurreratuen garapena azkartuko dugu. Garrantzitsuenaz ziur nago: teknologia hau beti egongo da esku onetan", esan du.

