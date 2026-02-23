EBk ez du Errusiaren aurkako zigor berririk onartu, ezta Ukrainari laguntza ematea ere, gerraren laugarren urteurrenaren bezperan
Hogeitazazpiek ez dute Hungariaren blokeoa gainditu Errusiaren aurkako hogeigarren zigor sorta ezartzeko, ezta onartu ere Ukrainari 90.000 milioi euroko mailegua. Dena Errusiak Ukraina inbaditu zueneko laugarren urteurrenaren bezperan.
"Tamalez, ez dugu akordiorik lortu 20. zehapen-sortari buruz. Gaur zabaldu nahi ez genuen pena eta mezua da. Baina horretan lanean jarraituko dugu", esan du Kaja Kallas Europar Batasuneko Atzerri Politikarako goi ordezkariak, astelehen honetan Bruselan egin duten Kanpo ministroen bileraren ostean.
Europako iturriek zehaztu dutenez, Hungariak bi ekimenen aurka bozkatu du: Errusiaren aurkako hogeigarren zigor sorta eta Ukrainarentzat abenduan adostutako 90.000 milioi euroko mailegua. Hungariak iragarria zuen Kieven aldeko edozein neurri betatu egingo zuela bere herrialdea eta Eslovakia Druzhba oliobidearen bidez petrolioz hornitzen hasi arte. Eslovakiak, bestalde, betoa jarri dio Moskuren aurkako neurri murriztaile berriak hartzeari.
"Elkarrekin ahal dugun guztia egiten ari gara, gure lankide hungariar eta eslovakiarrekin harremanetan gaude. Jakina, ez da erraza, ez da inoiz erraza, baina lanean jarraitzen dugu", azaldu du, eta "Ukrainari mezu irmo bat" helaraztearen garrantzia azpimarratu du Kallasek.
Peter Szijarto Hungariako Kanpo ministroak betoa defendatu du, esanez Ukrainak gorroto duela Hungaria eta bere herrialdea burujabea dela zein energia iturri erosten duen aukeratzeko, Kievek bere segurtasun energetikoa arriskuan jartzeko "eskubiderik ez duen bitartean".
Szijartok gogor egin du Ukrainaren aurka, Hungariako segurtasun energetikoa "arriskuan jartzeko eskubiderik ez duelako", eta Druzhba oliobidearen bidez bere herrialdeari petrolio-hornidura "berehala berrabiarazteko" eskatu dio. Era berean, Europako Batzordea kritikatu du, EBko kide ez den herrialde baten alde egiteagatik.
Errusiak bere soldaduak omendu ditu
Errusiak Aberriaren Defendatzailearen Eguna ospatu du astelehen honetan, eta Kremlinek omenaldia egin die azken lau urteetan Ukrainan espero zuten garaipena lortu gabe borrokatu duten ia bi milioi soldaduei.
"Errusia bere etorkizunaren, independentziaren, egiaren eta justiziaren alde borrokatzen ari da", adierazi du Putinek Errusiako militar talde bati Kremlinen egindako ekitaldian dominak eman ostean.
Ukrainan bakea lortzeko negoziazio-erronda berri baten zain, Suitzako Geneva hirian berriro gertatzea espero dena, Putinek garapen teknologiko militarra bizkortuko duela agindu du. "Gure indar armatuentzako sistema aurreratuen garapena azkartuko dugu. Garrantzitsuenaz ziur nago: teknologia hau beti egongo da esku onetan", esan du.
Indarkeria oldea zabaldu da Mexikon, "El Mencho" Jaliscoko kartel baten burua erail ostean
Nemesio Ruben Oseguera Cervantes "El Mencho" Jaliscoko Nueva Generacion kartelaren burua hil dute AEBko Inteligentziarekin elkarlanean egindako operazio militar batean. Horri erantzunez, narkoblokeoak izan dira Jalisco hegoaldeko hainbat puntutan, ibilgailuei su eman eta errepideak itxi baitituzte. Estatuko gobernuak "kode gorria" aktibatu du eta garraio publikoa eta aurrez aurreko eskolak bertan behera utzi ditu.
"El Mencho" narkotrafikatzaile eta Jalisco Nueva Generacion kartelaren burua hil dute
Jaliscon (mendebaldea) eta herrialdeko beste bost estatutan herritarrak kalera ez ateratzeko alerta zabaldu dute agintariek, hilketa horrek eragindako istiluak direla eta.
Bruselak kontraesanak ikusi ditu muga-zerga berrien eta EBren eta AEBren arteko itunaren artean, eta argibideak eskatu dizkio Trumpi
Bi aldeek abuztuan adostutako itun komertziala errespetatzeko eskatu dio Bruselak AEBri: "Tratu bat tratu bat da".
Trumpek Floridan duen egoitzan armatuta sartu den gizon bat hil dute AEBko Zerbitzu Sekretuek
Hildakoa Austin Tucker Martin izan liteke, Ipar Carolinako 21 urteko gizon bat. Antza denez, arma bat eta erregai-bidoi bat zeramatzan. AEBko presidentea ez zegoen Mar-a-Lagon bertara sartu denean.
Alemaniako kantzilerraren alderdiak 14 urteko gutxieneko adina proposatu du sare sozialetan sartzeko
CDUk lege-araudi bat nahi du Alemaniarako zein Europa osorako, plataformetako operadoreek datuen babesa betez, adina egiaztatzeko sistema bat ezar dezaten.
Trumpek %10etik % 15era igoko ditu mundu mailako muga-zergak
Larunbatean iragarri duenez, inportazioei aldi baterako ezarritako muga-zerga globala % 15era igoko du, AEBko Auzitegi Gorenak Trumpek ezarritako muga-zergak legez kanpokotzat jo ostean.
Muga-zergen inguruko jarrera "irmoa" erakutsi du Trumpek, % 10eko muga-zerga globala ezarriko lukeen aginduarekin
AEBko presidenteak agerraldia egin du ostiral arratsaldean, eta epaia "guztiz etsigarria" dela esan du. Trumpek esan du "lotsatu" egiten dela "Auzitegi Goreneko zenbait kiderekin, gure herriarentzat zuzena dena egiteko adorerik ez dutelako".
AEBko Auzitegi Gorenak legez kanpokotzat jo ditu Trumpek ezarritako muga-zergak
Ebazpen honen ondorioz, inportazioak garestituta kaltetu diren milaka enpresak auzitara jotzeko aukera izango dute, eta dirua itzultzea eska dezakete.
Venezuelako Parlamentuak aho batez onartu du amnistia legea, eta "une politiko berri bat" ireki du
Delcy Rodriguez Venezuelako presidente arduradunak azpimarratu du "herriak modu baketsuan elkarbizitzen ikasteko" balioko duela, eta Helicoideko kartzela ixteko eskatu du.