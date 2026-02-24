GUERRA EN UCRANIA
Europa arropa a Ucrania en el cuarto aniversario de la guerra

ucrania volodimir zelenski ursula von der leyen
18:00 - 20:00
EITB

Líderes europeos, entre ellos la presidenta de la comision Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, han arropado a Volodimir Zelenski esta mañana en Kiev. Cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa en Ucrania, han participado en una ceremonia oficiada por religiosos de distintas confesiones en la catedral de Santa Sofía. 

