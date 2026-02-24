Europa arropa a Ucrania en el cuarto aniversario de la guerra

El nuevo arancel del 10 % fue promulgada el viernes al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente de EEUU la facultad de abordar ciertos problemas de pagos internacionales mediante recargos y otras restricciones especiales a las importaciones. A diferencia de los gravámenes anulados por el Supremo estadounidense, el nuevo arancel global tiene carácter temporal, ya que fija un período máximo de 150 días a partir del 24 de febrero.