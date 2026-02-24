Francia
La presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, renuncia a su cargo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha aceptado su dimisión. Des Cars se encontraba en el centro de la polémica tras el importante robo de joyas registrado en la pinacoteca de la capital francesa en 2025.
FOTODELDÍA PARÍS, 22/10/2025.-Este miércoles el museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, abrió sus puertas de nuevo, tras el robo de joyas que sufrió el domingo y que le obligó a cerrar las puertas a los visitantes. Las puertas del museo abrieron a las 9.00, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide. El Louvre había puntualizado el martes que esa apertura no sería completa, ya que la Galería de Apolo en la que se produjo el robo permanecerá cerrada "un cierto tiempo".- EFE/ Edgar Sapiña Manchado.
Imagen de archivo del Museo del Louvre.
La presidenta y directora del Museo del Louvre de París, Laurence des Cars, ha dimitido este martes del puesto, una renuncia que ha aceptado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, según ha informado el Palacio del Elíseo.

Des Cars ha presentado su dimisión en una carta a Macron. "El jefe del Estado la ha aceptado y ha elogiado su acto de responsabilidad en un momento en el que el museo más grande del mundo necesita tranquilidad y un nuevo impulso para llevar a cabo importantes proyectos de seguridad y modernización", ha indicado el comunicado de la oficina de Macron.

El mandatario galo le ha agradecido su labor y su compromiso durante los últimos años y, reiterando que siempre se ha basado en "su indiscutible experiencia científica". Macron ha anunciado que le confiará una misión en el marco de la presidencia francesa del G7 sobre la cooperación entre los grandes museos de los países del bloque.

Des Cars se encontraba en el centro de la polémica tras el importante robo de joyas registrado en la pinacoteca de la capital parisina, un incidente tras el cual presentó su dimisión que en ese momento fue rechazada por el Gobierno francés.

Tras el robo, admitió su "conmoción" e "inmenso dolor" por el incidente y señaló el "terrible fracaso" que suponía para su gestión al frente del Louvre, insistiendo en que asumía su parte de responsabilidad.

