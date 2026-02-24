Frantzia
Laurence des Cars Louvre Museoko presidenteak dimisioa eman du

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak dimisioa onartu du, eta Des Cars polemikaren erdian zegoen, 2025ean Frantziako hiriburuko pinakotekan izandako bitxi lapurreta handiaren ostean.
Louvre Museoaren artxiboko irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Laurence des Cars Louvre Museoaren presidente eta zuzendariak kargua utzi du astearte honetan, eta Emmanuel Macron Frantziako presidenteak onartu egin du, Eliseo Jauregiak jakinarazi duenez.

Des Carsek dimisioa eman du Macroni bidalitako gutun batean. "Estatuburuak onartu egin du, eta bere erantzukizuna goraipatu du, munduko museorik handienak lasaitasuna eta bultzada berri bat behar baititu segurtasun- eta modernizazio-proiektu garrantzitsuak aurrera eramateko", adierazi du Macronen bulegoaren komunikatuak.

Frantziako agintariak eskerrak eman dizkio azken urteetan egindako lanagatik eta hartutako konpromisoagatik, eta beti "bere esperientzia zientifikoan" oinarritu dela berretsi du. Macronek iragarri du “misio” bat emango diola G7ko Frantziako presidentetzaren esparruan, blokeko herrialdeetako museo handien arteko lankidetzari lotuta.

Des Cars polemikaren erdian zegoen azken aldian, Parisko hiriburuko pinakotekan izandako lapurretaren ondorioz. Gertakari horren ostean, dimisioa aurkeztu zuen, baina Frantziako Gobernuak atzera bota zuen.

Museoak Frantziako Gobernua Frantzia Munduko albisteak

