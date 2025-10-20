Hauek dira Louvren lapurtutako bitxiak
Ihesean, lapurrek Montijoiko Eugenia enperatrizaren —Napoleon III enperadorearen emazte espainiarra (1852-1870)— koroa galdu zuten, eta lurrera erori zitzaien. Lapurtutako bitxiek "ondare-balio eta balio historiko kalkulaezina" dute.
Su-etena indarrean da Gazan, argi-itzalez betea den arren
Igandean hainbat bonbardaketa egin ditu Israelek Gazan eta dozenaka pertsona hil ditu, Hamasi su-etena haustea leporatu ondoren. Goizaldean Trumpek berretsi du bart Israelek esandakoa, hau da, indarrean dela atzera menia.
Rodrigo Pazek presidentetzarako bigarren itzulia irabazi du Bolivian
Herrialdea berriro mundura "zabalduko" duela agindu du, eta bat egin nahi duten sektore guztiekin lan egingo duela, nazioak bizi duen krisitik "aurrera ateratzeko".
Boliviako presidentetzarako hauteskundeen zenbaketa martxan, eskuineko bi hautagairen artean erabakitzeko
Presidentea eta presidenteordea aterako dira hauteskunde hauetatik. Ezkerraren 20 urteko botere zikloari amaiera emango zaio, Evo Moralesen MAS ez baita bigarren itzuli honetara iritsi. Quiroga kontserbadorea da faborito, Paz zentristaren aurretik.
"Su-etena berriro indarrean" jarri duela ziurtatu du Israelek, igande honetako bonbardaketen ostean
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak "helburu terroristen aurka gogor" ekiteko eskatu dio Armadari, Rafahn izan den gertakizun batean bi soldatu galdu ostean. Gutxienez 36 lagun hil dituzte eta laguntza humanitarioa Gazara sartzea debekatu dute. Hamasek su-etena betetzen ari dela defendatu du eta beste gorpu bat aurkitu dutela iragarri du.
Petro "narkotrafikoaren lider" izendatuta, Kolonbia ez duela diruz lagunduko aurreratu du Trumpek
Kolonbiako presidenteak erantzun dio bere burua "engainatzen" ari dela, bere ibilbide politikoan drogen mafiak salatzea izan duelako eginbehar.
Hamasek entregatutako azken bi gorpuak identifikatu ditu jada Israelek
Talde palestinarrak Gurutze Gorriaren esku utzi ditu bi gorpuak, Gazako Zerrendako hondakinen artean berreskuratu ostean. Hamasek ohartarazi zuen ez zituela gorpu guztiak, eta, beraz, ezingo zituela berehala entregatu.