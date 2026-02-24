Cuatro años de guerra en Ucrania
Zelenski ha instado a mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos para seguir resistiendo el avance ruso, mientras que el Kremlin ha asegurado que la operación militar especial continúa hasta lograr todos los objetivos. Con motivo del aniversario de la invasión rusa, altos mandatarios europeos han visitado Ucrania para mostrar su apoyo y varios colectivos vascos han organizado actos en Bilbao y Pamplona para pedir la paz.
Hoy se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reconocido este martes ante el Parlamento Europeo que "no es tarea fácil" mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos "en las circunstancias actuales", pero ha advertido de que sólo con ambos poderes "unidos" se podrá seguir resistiendo el avance ruso.
En un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo, Zelenski ha agradecido el "apoyo y atención constante" de esta institución en los últimos cuatro años de un conflicto, que, ha afirmado, Kiev "nunca eligió, no empezó y no provocó".
El Kremlin ha admitido este martes que la campaña militar rusa en Ucrania continuará después de cumplir cuatro años, porque Rusia aún no ha logrado "todos sus objetivos". Por ello, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, ha señalado en su rueda de prensa telefónica diaria que "continúa la operación militar especial".
Al mismo tiempo, ha asegurado que, mientras "la operación militar especial continúa, Rusia se mantiene abierta al logro de sus objetivos por medios político-diplomáticos".
Más de 15 000 civiles muertos y 41 000 heridos
Con motivo de ese aniversario, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse para tratar la situación en Ucrania, en una sesión en la que se espera que los Estados miembros expongan sus posiciones sobre la evolución del conflicto y la situación humanitaria sobre el terreno.
Según cifras verificadas por la Misión de Supervisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU), desde el 24 de febrero de 2022 han muerto más de 15 000 civiles, entre ellos 766 niños y niñas, y más de 41 000 han resultado heridos, incluidos 2540 menores. El informe añade que 2025 fue el año más letal para la población civil, con al menos 2526 muertos y 12 162 heridos, un 31 % más que en 2024.
En este contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido este lunes de que la “devastadora guerra” es “cada vez más letal” para la población civil y “una mancha en nuestra conciencia colectiva”. “Esto es simplemente inaceptable”, ha afirmado, al reiterar su llamamiento a un alto el fuego “inmediato, total e incondicional” como primer paso hacia una paz “justa, duradera e integral”, basada en la Carta de la ONU y el derecho internacional, y que respete la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania.
Por su parte, los presidentes de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el Consejo Europeo, António Costa, han viajado a territorio ucraniano para subrayar el apoyo europeo al país después de que EE. UU. haya reducido drásticamente su ayuda mientras que Kiev y Moscú negocian un eventual alto el fuego.
Movilizaciones en Euskal Herria
En este contexto, en Bilbao, UkraniaSOS–Euskrania ha organizado a las 18:00 un acto para recordar que la guerra cumple cuatro años y pedir la paz, en la plaza de la Convivencia. En Pamplona, a las 19:00 se ha convocado una concentración en la Plaza del Castillo.
Te puede interesar
La presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, renuncia a su cargo
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha aceptado su dimisión. Des Cars se encontraba en el centro de la polémica tras el importante robo de joyas registrado en la pinacoteca de la capital francesa en 2025.
Entra en vigor el nuevo arancel global de EEUU del 10 %
El nuevo arancel del 10 % fue promulgada el viernes al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente de EEUU la facultad de abordar ciertos problemas de pagos internacionales mediante recargos y otras restricciones especiales a las importaciones. A diferencia de los gravámenes anulados por el Supremo estadounidense, el nuevo arancel global tiene carácter temporal, ya que fija un período máximo de 150 días a partir del 24 de febrero.
La UE no logra aprobar ni nuevas sanciones contra Rusia ni la ayuda a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la guerra
Hungría ha vetado ambos acuerdos y ha puesto como condición que Ucrania reanude el flujo del petróleo ruso a su país y a Eslovaquia, quien también se ha opuesto al nuevo paquete de sanciones. Entretanto, Rusia ha homenajeado a sus soldados en el Día del Defensor de la Patria.
Escalada de violencia en México tras la muerte de 'El Mencho', líder de un cártel de Jalisco
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes 'El Mencho', jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido en un operativo militar en colaboración con Inteligencia de EE. UU. En respuesta, están sucediéndose los llamados 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur de Jalisco, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. El Gobierno estatal ha activado el "código rojo" y ha suspendido el transporte público y las clases presenciales.
Abatido en México 'El Mencho', líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación
Las autoridades han emitido una alerta para que la ciudadanía no salga a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada. Estados Unidos lo acusaba de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.
Bruselas ve contradicciones entre los nuevos aranceles de Trump y el acuerdo comercial UE-EE.UU y pide "total claridad"
La Comisión Europea, en un comunicado, recuerda que "un trato es un trato" y exige al presidente estadounidense que cumpla con lo pactado en agosto.
El Servicio Secreto de EE. UU. mata a un hombre que entró armado en la residencia de Trump en Florida
El fallecido sería Austin Tucker Martin, de 21 años y originario de Carolina del Norte. Al parecer, iba armado con un arma de fuego y un bidón de gasolina. En el momento del suceso Trump no se encontraba en Mar-a-Lago.
El partido del canciller alemán propone una edad mínima de 14 años para acceder a redes sociales
La CDU exige una normativa legal en el ámbito nacional y europeo que obligue a los operadores de plataformas a establecer un sistema de verificación de la edad que cumpla con la protección de datos.
Trump anuncia que subirá los aranceles globales del 10 % al 15 %
"Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer", ha anunciado Trump en referencia a la decisión del Tribunal, "aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10 % al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15 %".