Cuatro años de guerra en Ucrania

Zelenski ha instado a mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos para seguir resistiendo el avance ruso, mientras que el Kremlin ha asegurado que la operación militar especial continúa hasta lograr todos los objetivos. Con motivo del aniversario de la invasión rusa, altos mandatarios europeos han visitado Ucrania para mostrar su apoyo y varios colectivos vascos han organizado actos en Bilbao y Pamplona para pedir la paz.

Kostyantynivka (Ukraine), 17/09/2025.- Members of the special Ukrainian police unit 'White Angels' assist an elderly local woman, Nina, 73, as they evacuate her from the frontline city of Kostyantynivka, Donetsk region, eastern Ukraine, 16 September 2025 (issued 17 September 2025), amid the Russian invasion. According to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, more than 6,000 residents, mostly elderly people, remain in Kostiantynivka. The White Angels are a special police unit that provides humanitarian aid, conducts evacuations, and delivers medical assistance in high-risk frontline communities in the Donetsk region. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/YEVHEN TITOV
Imagen de archivo de una zona afectada por la guerra.
Hoy se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reconocido este martes ante el Parlamento Europeo que "no es tarea fácil" mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos "en las circunstancias actuales", pero ha advertido de que sólo con ambos poderes "unidos" se podrá seguir resistiendo el avance ruso.

En un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo, Zelenski ha agradecido el "apoyo y atención constante" de esta institución en los últimos cuatro años de un conflicto, que, ha afirmado, Kiev "nunca eligió, no empezó y no provocó".

El Kremlin ha admitido este martes que la campaña militar rusa en Ucrania continuará después de cumplir cuatro años, porque Rusia aún no ha logrado "todos sus objetivos". Por ello, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, ha señalado en su rueda de prensa telefónica diaria que "continúa la operación militar especial". 

Al mismo tiempo, ha asegurado que, mientras "la operación militar especial continúa, Rusia se mantiene abierta al logro de sus objetivos por medios político-diplomáticos".

Más de 15 000 civiles muertos y 41 000 heridos

Con motivo de ese aniversario, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse para tratar la situación en Ucrania, en una sesión en la que se espera que los Estados miembros expongan sus posiciones sobre la evolución del conflicto y la situación humanitaria sobre el terreno.

Según cifras verificadas por la Misión de Supervisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU), desde el 24 de febrero de 2022 han muerto más de 15 000 civiles, entre ellos 766 niños y niñas, y más de 41 000 han resultado heridos, incluidos 2540 menores. El informe añade que 2025 fue el año más letal para la población civil, con al menos 2526 muertos y 12 162 heridos, un 31 % más que en 2024.

En este contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha advertido este lunes de que la “devastadora guerra” es “cada vez más letal” para la población civil y “una mancha en nuestra conciencia colectiva”. “Esto es simplemente inaceptable”, ha afirmado, al reiterar su llamamiento a un alto el fuego “inmediato, total e incondicional” como primer paso hacia una paz “justa, duradera e integral”, basada en la Carta de la ONU y el derecho internacional, y que respete la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania.

Por su parte, los presidentes de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el Consejo Europeo, António Costa, han viajado a territorio ucraniano para subrayar el apoyo europeo al país después de que EE. UU. haya reducido drásticamente su ayuda mientras que Kiev y Moscú negocian un eventual alto el fuego.

Movilizaciones en Euskal Herria

En este contexto, en Bilbao, UkraniaSOS–Euskrania ha organizado a las 18:00 un acto para recordar que la guerra cumple cuatro años y pedir la paz, en la plaza de la Convivencia. En Pamplona, a las 19:00 se ha convocado una concentración en la Plaza del Castillo.

