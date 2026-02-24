UKRAINAKO GERRA    

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lau urte, Ukrainako gerra hasi zenetik

Ukrainako presidenteak Europaren eta Estatu Batuen arteko batasunari eusteko deia egin du Errusiari aurre egin ahal izateko. Kremlinak, bere aldetik, adierazi du inbasioarekin jarraitzeko asmoa duela, helburu guztiak lortu arte. Errusiak inbasioari ekin zioneko urteurrena dela eta, Europako goi agintariak Ukrainara gerturatu dira babesa adierazteko eta hainbat euskal eragilek ekitaldiak antolatu dituzte, Bilbon eta Iruñean, bakea eskatzeko.

Kostyantynivka (Ukraine), 17/09/2025.- Members of the special Ukrainian police unit 'White Angels' assist an elderly local woman, Nina, 73, as they evacuate her from the frontline city of Kostyantynivka, Donetsk region, eastern Ukraine, 16 September 2025 (issued 17 September 2025), amid the Russian invasion. According to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, more than 6,000 residents, mostly elderly people, remain in Kostiantynivka. The White Angels are a special police unit that provides humanitarian aid, conducts evacuations, and delivers medical assistance in high-risk frontline communities in the Donetsk region. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/YEVHEN TITOV
Gerrak kaltetutako gune baten artxiboko irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lau urte bete dira gaur Errusiak Ukrainan inbasioa hasi zuela. 

Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak gaur Europako Parlamentuaren aurrean onartu duenez, "ez da erraza" Europaren eta Estatu Batuen arteko batasunari eustea "egungo egoeran", baina bi potentziek "bat eginda" eutsi ahal izango diote Errusiari. 

Bideokonferentzia bidez egindako hitzaldian, Zelenskik eskerrak eman dizkio Europako Parlamentuari azken lau urteetan emandako babes eta arretagatik. 

Kremlinek, bere aldetik, ez dauka Ukrainako inbasioarekin amaitzeko asmorik. Dmitri Peskov Kremlineko bozeramaileak prentsaurrekoan azaldu duenez, Errusiak Ukrainako operazio militar bereziarekin jarraituko du, "helburu guztiak" lortu arte. 

Operazio militarrak aurrera jarraitzen badu ere, bere helburuak bitarteko politiko-diplomatikoen bidez lortzeko prest dagoela ziurtatu du Errusiak. 

15.000 hildako eta 41.000 zauritu baino gehiago

Urteurren hori dela eta, NBEko Segurtasun Kontseilua Ukrainako egoera aztertzeko bilduko da, eta bilera horretan estatu kideek gatazkaren bilakaerari eta tokian tokiko egoera humanitarioari buruz dituzten jarrerak azaltzea espero da.

Nazio Batuen Erakundeak Ukrainan duen Giza Eskubideen Ikuskapen Misioak egiaztatutako zifren arabera, 2022ko otsailaren 24tik 15.000 zibil baino gehiago hil dira, horien artean 766 haur, eta 41.000 zauritu baino gehiago, 2.540 adingabe barne. Txostenak gehitzen du 2025 biztanleria zibilarentzat urterik hilgarriena izan zela, gutxienez 2.526 hildako eta 12.162 zauritu izan baitziren, 2024an baino % 31 gehiago.

Testuinguru horretan, Antonio Guterres NBEko idazkari nagusiak ohartarazi du "gerra suntsitzailea" gero eta "hilgarriagoa" dela zibilentzat, eta "orbana" dela "gure kontzientzia kolektiboan". "Hori onartezina da", adierazi du, eta "berehalako, erabateko eta baldintzarik gabeko" su-eten baterako deia egin du, bake "justu, iraunkor eta integral" baterako lehen urrats gisa, NBEren Gutunean eta nazioarteko zuzenbidean oinarrituta, eta Ukrainaren independentzia, subiranotasuna eta lurralde-osotasuna errespetatuko dituena.

Bestalde, Ursula von der Leyen Europako Batzordearen presidenteak eta Antonio Costa Europako Kontseiluaren presidenteak Ukrainara joan dira, Europak herrialdeari emandako babesa azpimarratzeko.

Mobilizazioak Euskal Herrian

Testuinguru horretan, Bilbon, UkraniaSOS–Euskrania elkarteak ekitaldia antolatu du, 18:00etan, gerrak lau urte bete dituela gogoratzeko eta bakea eskatzeko, Elkarbizitza plazan. Iruñean, 19:00etan elkarretaratzea deitu dute, Gaztelu plazan.

Errusia-Ukraina gerra Ukrainako gerra Errusia Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Indarkeria oldea zabaldu da Mexikon, "El Mencho" Jaliscoko kartel baten burua erail ostean

Nemesio Ruben Oseguera Cervantes "El Mencho" Jaliscoko Nueva Generacion kartelaren burua hil dute AEBko Inteligentziarekin elkarlanean egindako operazio militar batean. Horri erantzunez, narkoblokeoak izan dira Jalisco hegoaldeko hainbat puntutan, ibilgailuei su eman eta errepideak itxi baitituzte. Estatuko gobernuak "kode gorria" aktibatu du eta garraio publikoa eta aurrez aurreko eskolak bertan behera utzi ditu.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X