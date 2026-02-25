El calor abre el debate sobre el futuro del Tour de Francia: cambiar fechas u horarios para evitar riesgos
El impacto del calor extremo en el deporte ha reavivado el debate sobre el futuro del Tour de Francia. Un análisis sobre las últimas cinco décadas concluye que la ronda gala se ha librado “por poco” de las olas de calor más intensas, aunque advierte de que esa situación no se mantendrá en el tiempo si no se toman medidas.
Los expertos sitúan en los 28 grados el umbral a partir del cual el riesgo para la salud de los ciclistas es alto. En este contexto, las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas, lo que incrementa el estrés térmico durante las etapas disputadas en julio.
Un ejemplo reciente se vivió en 2024, cuando en la primera etapa se alcanzaron temperaturas cercanas a los 36 grados. Algunos corredores sufrieron problemas físicos, como vómitos en plena carrera, una situación que evidencia los efectos del calor extremo en la competición.
El ciclista vizcaíno Jon Barrenetxea ha reconocido que competir en estas condiciones “puede ser muy duro”, mientras que el director deportivo Gorka Gerrikagoitia considera que es un debate que “hay que poner sobre la mesa”.
Ante este escenario, las recomendaciones pasan por adelantar los horarios de las etapas a la mañana, evitando las horas de mayor calor, o incluso replantear las fechas de la carrera. El objetivo es claro: garantizar la seguridad de los ciclistas sin renunciar a que el Tour siga celebrándose en verano.
El cambio climático pone así en jaque una de las grandes citas del calendario deportivo, mientras organizadores y equipos estudian posibles adaptaciones para asegurar su viabilidad en el futuro.
