DEPORTE DE COMPETICIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El calor abre el debate sobre el futuro del Tour de Francia: cambiar fechas u horarios para evitar riesgos

La subida de las temperaturas y el aumento de las olas de calor han puesto en cuestión la celebración de grandes eventos deportivos en verano, entre ellos el Tour de Francia, que podría verse obligado a adaptarse.
(Foto de ARCHIVO) Tom Pidcock of Q36.5 Pro Cycling Team during the Giro d'Italia 2025, Tour of Italy, Stage 17, San Michele all'Adige -Bormio (155 Km) on 28 May 2025 in Bormio, Italy - Photo Davide Vaninetti / LiveMedia / DPPI Davide Vaninetti / LiveMedia / D / AFP7 / Europa Press 28/5/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Euskaraz irakurri: Beroak ireki du Frantziako Tourraren etorkizunari buruzko eztabaida: datak edo ordutegiak aldatu arriskuak saihesteko
author image

EITB

Última actualización

El impacto del calor extremo en el deporte ha reavivado el debate sobre el futuro del Tour de Francia. Un análisis sobre las últimas cinco décadas concluye que la ronda gala se ha librado “por poco” de las olas de calor más intensas, aunque advierte de que esa situación no se mantendrá en el tiempo si no se toman medidas.

Los expertos sitúan en los 28 grados el umbral a partir del cual el riesgo para la salud de los ciclistas es alto. En este contexto, las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas, lo que incrementa el estrés térmico durante las etapas disputadas en julio.

Un ejemplo reciente se vivió en 2024, cuando en la primera etapa se alcanzaron temperaturas cercanas a los 36 grados. Algunos corredores sufrieron problemas físicos, como vómitos en plena carrera, una situación que evidencia los efectos del calor extremo en la competición.

El ciclista vizcaíno Jon Barrenetxea ha reconocido que competir en estas condiciones “puede ser muy duro”, mientras que el director deportivo Gorka Gerrikagoitia considera que es un debate que “hay que poner sobre la mesa”.

Ante este escenario, las recomendaciones pasan por adelantar los horarios de las etapas a la mañana, evitando las horas de mayor calor, o incluso replantear las fechas de la carrera. El objetivo es claro: garantizar la seguridad de los ciclistas sin renunciar a que el Tour siga celebrándose en verano.

El cambio climático pone así en jaque una de las grandes citas del calendario deportivo, mientras organizadores y equipos estudian posibles adaptaciones para asegurar su viabilidad en el futuro.

Olas de calor Francia Internacional

Te puede interesar

Kostyantynivka (Ukraine), 17/09/2025.- Members of the special Ukrainian police unit 'White Angels' assist an elderly local woman, Nina, 73, as they evacuate her from the frontline city of Kostyantynivka, Donetsk region, eastern Ukraine, 16 September 2025 (issued 17 September 2025), amid the Russian invasion. According to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, more than 6,000 residents, mostly elderly people, remain in Kostiantynivka. The White Angels are a special police unit that provides humanitarian aid, conducts evacuations, and delivers medical assistance in high-risk frontline communities in the Donetsk region. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/YEVHEN TITOV
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cuatro años de guerra en Ucrania

Zelenski ha instado a mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos para seguir resistiendo el avance ruso, mientras que el Kremlin ha asegurado que la operación militar especial continúa hasta lograr todos los objetivos. Con motivo del aniversario de la invasión rusa, altos mandatarios europeos han visitado Ucrania para mostrar su apoyo y varios colectivos vascos han organizado actos en Bilbao y Pamplona para pedir la paz.

Washington (United States of America), 23/02/2026.- US President Donald Trump delivers remarks during the 'Angel Families Remembrance Ceremony' in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 23 February 2026. The event honors 'Angel Families,' those who have lost loved ones to crimes committed by undocumented immigrants or individuals in the country illegally. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Entra en vigor el nuevo arancel global de EEUU del 10 %

El nuevo arancel del 10 % fue promulgada el viernes al amparo de la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente de EEUU la facultad de abordar ciertos problemas de pagos internacionales mediante recargos y otras restricciones especiales a las importaciones. A diferencia de los gravámenes anulados por el Supremo estadounidense, el nuevo arancel global tiene carácter temporal, ya que fija un período máximo de 150 días a partir del 24 de febrero.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Escalada de violencia en México tras la muerte de 'El Mencho', líder de un cártel de Jalisco

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes 'El Mencho', jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido en un operativo militar en colaboración con Inteligencia de EE. UU. En respuesta, están sucediéndose los llamados 'narcobloqueos' en distintos puntos del sur de Jalisco, con vehículos incendiados y carreteras cerradas. El Gobierno estatal ha activado el "código rojo" y ha suspendido el transporte público y las clases presenciales.

Cargar más
Publicidad
X