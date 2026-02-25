Crisis en Cuba
Estados Unidos permitirá la venta de crudo venezolano al sector privado en Cuba

Para ser aprobadas las transacciones deberán adherirse a algunas de las restricciones impuestas a la venta y el comercio de crudo venezolano, como depositar los ingresos por ventas en una cuenta controlada por Washington
Varios vehículos en La Habana haciendo cola para repostar. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Venezuelako petrolio gordina Kubako sektore pribatuari saltzeko aukera emango dute AEBk
Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno de Estados Unidos ha relajado este miércoles el bloqueo petrolero impuesto a Cuba y eximirá de sanciones a las empresas que soliciten licencias pare vender crudo venezolano a la isla, con ciertas restricciones y a través del sector privado.

El Departamento de Tesoro estadounidense ha anunciado que emitirá licencias para que las empresas que quieran hacer transacciones de venta con crudo venezolano y sus derivados hacia Cuba puedan hacerlo sin ser sancionadas por Washington.

En su página web, la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló que EE. UU. esta decisión permite transacciones que "apoyen al pueblo cubano", incluyendo exportaciones para uso comercial y humanitario en la isla, pero que no involucren al Gobierno cubano.

Para ser aprobadas las transacciones deberán adherirse a algunas de las restricciones impuestas a la venta y el comercio de crudo venezolano, como depositar los ingresos por ventas en una cuenta controlada por Washington. Sin embargo, se permitirá que compañías que no sean estadounidenses puedan solicitar estas excepciones.

Cuba se encuentra en la situación más delicada en los últimos 67 años ya que, además del embargo que Washington mantiene sobre la isla, el Gobierno de Donald Trump impuso sanciones adicionales a los países que suministren petróleo a la isla (aunque la sentencia del Supremo estadounidense del pasado viernes los ha dejado en el aire).

Tras la intervención militar de EE. UU. a Venezuela, Trump bloqueó los envíos de crudo y gasolina a la isla desde Caracas, dejando a Cuba sin este aliado esencial.

Para afrontar la situación, el Gobierno de Cuba ha implementado un plan de emergencia que dejó la sanidad y el transporte en servicios mínimos, racionó severamente el combustible y aplicó restricciones en múltiples sectores, incluido el educativo.

