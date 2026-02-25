Krisia Kuban
Venezuelako petrolio gordina Kubako sektore pribatuari saltzeko aukera emango dute AEBk

Transakzioak baimentzeko, lehengai horren salmentari eta merkataritzari ezarritako murrizketa batzuk bete beharko dira; esaterako, salmenten diru-sarrerak Washingtonek kontrolatutako kontu batean uztea.

colas habana cuba combustible gasolinera EFE
Hainbat ibilgailu Habanan, erregaia hartzeko ilaran. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Estatu Batuetako Gobernuak asteazken honetan arindu egin du Kubari ezarritako petrolio-blokeoa, eta Venezuelako petrolio gordina uharteari saltzeko lizentziak eskatzen dituzten enpresak zigorrak aplikatzetik salbuetsiko ditu, baldintza jakin batzuekin eta sektore pribatuaren bidez.

AEBko Altxor Departamentuak iragarri du lizentziak emango dituela Venezuelako petrolio gordinarekin eta haren eratorriekin Kubara salerosketak egin nahi dituzten enpresek transakzio horiek zigorrik gabe egin ahal izan ditzaten.

OFAC Altxor Departamentuko Atzerriko Aktiboak Kontrolatzeko Bulegoak bere webgunean adierazi du erabaki horrek “Kubako herriari laguntzen dioten” transakzioak ahalbidetzen dituela, uhartera erabilera komertzialerako zein humanitariorako esportazioak barne, betiere Kubako Gobernuak zuzenean parte hartzen ez badu.

Transakzioak onartzeko, Venezuelako petrolio gordinaren salmentari eta merkataritzari ezarritako murrizketa batzuk bete beharko dira; besteak beste, salmenten diru-sarrerak Washingtonek kontrolatutako kontu batean gordailutzea. Hala ere, AEBkoak ez diren enpresek ere eskatu ahal izango dituzte salbuespen horiek.

Kubak azken hamarkadetako egoerarik zailenetakoa bizi du; izan ere, Washingtonek uhartearen gainean duen blokeoa ez ezik, Donald Trumpen Administrazioak zigor gehigarriak ezarri zizkien uhartea petrolioz hornitzen duten herrialdeei ere (nahiz eta AEBko Auzitegi Gorenak joan den ostiralean emandako epai batek neurri horien gaineko zalantzak piztu dituen).

AEBren Venezuelako esku-hartze militarraren ondoren, Trumpek Caracastik Kubara petrolio gordina eta gasolina bidaltzea blokeatu zuen, eta Kuba funtsezko aliatu horren hornidurarik gabe utzi zuen.

Egoerari aurre egiteko, Kubako Gobernuak larrialdi-plan bat ezarri du: osasuna eta garraioa gutxieneko zerbitzuetara mugatu ditu, erregaia zorrotz arrazionalizatu du, eta murrizketak ezarri ditu hainbat sektoretan, hezkuntzan barne.

