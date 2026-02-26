Corea del Norte cierra su congreso con la promesa de ampliar su arsenal nuclear
Pionyang ha clausurado el 9º Congreso del Partido de los Trabajadores con un mensaje claro: Corea del Norte reforzará y ampliará sus fuerzas nucleares en los próximos cinco años. El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha afirmado que consolidar el estatus del país como potencia atómica es una “voluntad firme e inquebrantable”, según el informe difundido por la agencia estatal KCNA.
El cónclave, celebrado durante seis días y culminado con un desfile militar al que ha asistido el dirigente junto a su hija adolescente, define la hoja de ruta política, económica y militar del próximo quinquenio. En el plano internacional, Kim ha dejado abierta la puerta a una mejora de relaciones con Washington, siempre que Estados Unidos abandone sus exigencias de desnuclearización y reconozca a Pionyang como Estado poseedor de armas nucleares.
En contraste, el régimen mantiene su tono duro hacia Seúl, al que ha vuelto a calificar de “entidad hostil”, descartando cualquier diálogo bajo las actuales circunstancias.
En materia económica, el líder ha destacado lo que denominó una “gran transformación” en el último lustro y defendió su plan de desarrollo regional, que prevé la construcción anual de instalaciones industriales en 20 zonas durante una década para modernizar la producción local.
El Congreso también ha ratificado a Kim como secretario general del partido y ha reforzado la posición de su hermana, Kim Yo-jong, ascendida a directora de departamento. La creciente presencia pública de la hija del mandatario en actos oficiales ha reavivado además las especulaciones sobre una eventual sucesión dinástica.
