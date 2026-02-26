Ipar Koreak kongresua itxi du armategi nuklearra handitzeko promesarekin
Kim Jong-unek ateak zabalik utzi ditu Washingtonekin dituen harremanak hobetzeko, betiere, AEBek Pyongang estatu nuklear gisa onartzen badute. Gainera, alderdian duen lidergoa berretsi du.
Piongiangek mezu argi batekin itxi berri du Langileen Alderdiaren 9. Kongresua: Ipar Koreak indar nuklearrak indartu eta handituko ditu datozen bost urteetan. Kim Jong-un Ipar Koreako liderrak esan du herrialdeak potentzia atomiko gisa duen estatusa finkatzea “borondate irmoa eta hautsezina” dela, KCNA estatu-agentziak zabaldutako txostenaren arabera.
Konklabea sei egunez ospatu dute eta buruzagia eta bere alaba nerabea desfile militar batean izan dira horren amaieran. Bertan, datorren bosturtekoaren ibilbide politiko, ekonomiko eta militarra zehaztu dute. Nazioarteari dagokionez, Kimek Washingtonekiko harremanak hobetzeko atea zabalik utzi du, baldin eta Estatu Batuek desnuklearizazio eskaerak bertan behera uzten badituzte eta Piongiang arma nuklearren jabe dela aitortzen badute.
Aitzitik, erregimenak Seulen aurkako tonu gogorrari eutsi dio, eta ondoko herrialdea “etsai” gisa kalifikatu du berriro. Halaber, egungo egoerarekin elkarrizketarik izatea baztertu du.
Ekonomiari dagokionez, azken bosturtekoan “eraldaketa handia” eman dela nabarmendu du, eta bere eskualde-garapenerako plana defendatu du; plan horren arabera, hamarkada batez 20 eremutan industria-instalazioak eraikitzea aurreikusten da urtero, tokiko ekoizpena modernizatzeko.
Kongresuak Kim alderdiko idazkari nagusi gisa berretsi du, eta bere ahizpa Kim Yo-jongen garrantzia indartu du, departamentu zuzendari izendatu baitute. Agintariaren alabak ekitaldi ofizialetan presentzia publiko gero eta handiagoa izateak balizko ondorengotza dinastikoari buruzko espekulazioak berpiztu ditu, gainera.
Zure interesekoa izan daiteke
Kubak AEBtik ateratako ontzi bateko lau kide hil ditu, AEBk "helburu terroristak" zituelakoan
Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak Kubari ohartarazi dio ikertu egingo dutela zer gertatu zen, eta horren arabera erabakiko dutela nola jokatu.
Venezuelako petrolio gordina Kubako sektore pribatuari saltzeko aukera emango du AEBk
Transakzioak baimentzeko, lehengai hori saldu eta merkaturatzeko ezarritako murrizketa batzuk bete beharko dira; esaterako, salmenten diru-sarrerak Washingtonek kontrolatutako kontu batean uztea.
Trumpek muga-zergak defendatu ditu eta migratzaileen eta demokraten aurka egin du, bi orduko hitzaldian
AEBko presidenteak historiako hitzaldirik luzeena egin, du eta duela urtebete Etxe Zurira itzuli zenetik herrialdea "handiagoa, hobea eta indartsuagoa" dela aldarrikatu du.
Frantziako Tourreko datak eta ordutegiak aldatzekotan daude, beroak eragin ditzakeen arriskuak saihesteko
Tenperaturak gero eta altuagoak direla eta gero eta bero-bolada gehiago daudela eta, zalantzan jarri dute udan kirol-ekitaldi handiak egitea, besteak beste, Frantziako Tourra. Ordutegiak edo datak aldatzea eztabaidatzen ari dira.
Europak babesa erakutsi dio Ukrainari, gerraren laugarren urteurrenean
Europak buruzagi nagusiek, horien artean, Ursula von der Leyen eta Antonio Costa Europako Batzordaren eta Europako Kontseiluaren presidenteak, hurrenez hurren, Volodimir Zelenskiri erabateko babesa agertu diote gaur goizean, Kieven. Errusiak Ukrainan inbasioa hasi zuenetik lau urte bete direnean, Santa Sofiako katedralean egindako zeremonian parte hartu dute, eta gerran hildakoak gogoratu dituzte.
Laurence des Cars Louvre Museoaren presidenteak dimisioa eman du
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak dimisioa onartu du. Des Cars polemika baten erdian zegoen, 2025ean Frantziako hiriburuko pinakotekan izandako bitxi lapurreta handiaren ostean.
Lau urte, Ukrainako gerra hasi zenetik
Ukrainako presidenteak Europaren eta Estatu Batuen arteko batasunari eusteko deia egin du Errusiari aurre egin ahal izateko. Kremlinak, bere aldetik, adierazi du inbasioarekin jarraitzeko asmoa duela, helburu guztiak lortu arte. Errusiak inbasioari ekin zioneko urteurrena dela eta, Europako goi agintariak Ukrainara gerturatu dira babesa adierazteko eta hainbat euskal eragilek ekitaldiak antolatu dituzte, Bilbon eta Iruñean, bakea eskatzeko.
Indarrean sartu da AEBren % 10eko muga-zerga globala
Pasa den ostiralean onartu zen muga-zerga, 1974ko Komertzio Legearen 122 atalaren babespean, zeinak eskumena ematen baitio presidenteari nazioarteko ordainketa arazoei aurre egiteko, errekagu edo inportazio-murrizketa berezien bitartez. AEBko Auzitegi Gorenak baliogabetutako muga-zergen aldean, zerga global hori behin-behinekoa da, eta otsailaren 24tik, gehienez ere, 150 egunez aplikatu ahalko dira.
EBk ez du Errusiaren aurkako zigor gehiagorik onartu, ezta Ukrainari laguntza ematea ere, gerraren laugarren urteurrenaren bezperan
Hungariak betoa jarri die bi akordioei, eta baldintza gisa jarri du Ukrainak bere herrialdeari eta Eslovakiari Errusiako petrolioaren fluxua berrezartzea. Eslovakia ere zigor sorta berriaren aurka agertu da. Bien bitartean, Errusiak bere soldaduak omendu ditu Aberriaren Defendatzaileen egunean.