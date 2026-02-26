MAR CARIBE

Cuba mata a cuatro tripulantes de una lancha procedente de EE. UU. que, según La Habana, tenía “fines terroristas”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este miércoles que las autoridades del país norteamericano responderán "en consecuencia". "Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia", ha señalado.

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kubak AEBtik ateratako ontzi bateko lau kide hil ditu, AEBk "helburu terroristak" zituztelakoan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio del Interior de Cuba ha afirmado este miércoles que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de EE. UU. interceptada en sus aguas territoriales "tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas".

Cuatro de los tripulantes de la lancha fueron abatidos por las fuerzas cubanas y los otros seis resultaron heridos. 

El Ministerio del Interior ha indicado que todos los heridos son cubanos residentes en EE. UU. Además ha informado de la incautación de "fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este miércoles que las autoridades del país norteamericano responderán "en consecuencia" tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de Cuba cerca de la costa de la isla.  "Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia", ha señalado.

Por otra parte, ha negado que entre la tripulación se encontrase "personal del Gobierno estadounidense", rechazando que detrás de la embarcación haya una "operación" de la Casa Blanca.

