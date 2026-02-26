KARIBE ITSASOA

Kubak AEBtik ateratako ontzi bateko lau kide hil ditu, AEBk "helburu terroristak" zituztelakoan

Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak Kubari ohartarazi dio ikertu egingo dutela gertatutakoa eta horren arabera erabakiko dutela nola jokatu. 

18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kubako kostazainek, bart, bere uretan sartu den ontzi baten aurka egin eta lau lagun hil eta beste sei zauritu dituzte. Kubako Barne Ministerioaren arabera, Floridan bizi ziren kubatarrak dira ontzian zihoazen hamar pertsonak, eta "helburu terroristak" zituzten. 

Gainera, Barne Ministerioaren esanetan, asaltoko fusilak, arma laburrak, etxean egindako lehergaiak (koktel molotovak), balen aurkako txalekoak, mira teleskopikoak eta kamuflajeko uniformeak atzeman dizkiete. 

Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak Kubari ohartarazi dio ikertu egingo dutela gertatutakoa eta horren arabera erabakiko dutela nola jokatu. Azaldu duenez, ez dira Kubako Gobernuak zabaldutako informazioarekin fio eta horregatik ikerketa independentea egingo dute.  

Bestalde, ukatu egin du atzemandako ontziaren barruan AEBko Gobernuko langileak zeudela, Etxe Zuriaren operazio bat izan dela baztertuz.

Kuba Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

