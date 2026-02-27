Al menos dos muertos en el descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán
Dos personas han muerto y decenas han resultado heridas este viernes en la ciudad italiana de Milán, en el descarrilamiento de un tranvía. El accidente ha ocurrido en el centro de la ciudad, cuando ha atropellado a varios peatones.
