Al menos dos muertos en el descarrilamiento de un tranvía en el centro de Milán

MILAN (Italy), 27/02/2026.- Emergency services inspect the site of an accident after a tram derailed in Milan's Porta Venezia area, in Milan, Italy, 27 February 2026. One person was killed and almost 40 are injured after a tram derailed and crashed into a nearby building, according to the fire department operating at the scene. (Italia) EFE/EPA/DAVIDE CANELLA
Euskaraz irakurri: Gutxienez bi pertsona hil dira Milanen, tranbia bat errailetik aterata
Dos personas han muerto y decenas han resultado heridas este viernes en la ciudad italiana de Milán, en el descarrilamiento de un tranvía. El accidente ha ocurrido en el centro de la ciudad, cuando ha atropellado a varios peatones.

