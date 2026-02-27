ITALIA
Gutxienez bi pertsona hil dira Milanen, tranbia bat errailetik aterata

MILAN (Italy), 27/02/2026.- Emergency services inspect the site of an accident after a tram derailed in Milan's Porta Venezia area, in Milan, Italy, 27 February 2026. One person was killed and almost 40 are injured after a tram derailed and crashed into a nearby building, according to the fire department operating at the scene. (Italia) EFE/EPA/DAVIDE CANELLA
Bi pertsona hil eta dozenaka zauritu dira ostiral honetan Milanen (Italia), tranbia bat errailetik atera ondoren. Istripua hiriaren erdialdean gertatu da, eta tranbiak oinezko batzuk harrapatu ditu.

