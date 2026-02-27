Gutxienez bi pertsona hil dira Milanen, tranbia bat errailetik aterata
Bi pertsona hil eta dozenaka zauritu dira ostiral honetan Milanen (Italia), tranbia bat errailetik atera ondoren. Istripua hiriaren erdialdean gertatu da, eta tranbiak oinezko batzuk harrapatu ditu.
