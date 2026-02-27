Bill Clinton, primer expresidente de EE. UU. obligado a testificar en una investigación en el Congreso
Bill Clinton se convertirá esta mañana en el primer expresidente de EE. UU. obligado a testificar en una investigación del Congreso.
El turno de Hillary Clinton fue este pasado jueves, y reiteró que no conoció a Jeffrey Epstein. No podrá decir lo mismo su marido Bill Clinton, que ya admitió haber realizado varios viajes a principios de la década del 2000 en el avión privado de Epstein por motivos filantrópicos, pero negó ser conocedor de los delitos del magnate.
La expareja presidencial fue citada por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, el republicano James Comer, para que ambos explicaran sus vínculos con el pederasta, fallecido en prisión en 2019.
Las declaraciones de los dos demócratas serán grabadas y se espera que las imágenes se hagan públicas más tarde.
Bill Clinton tendrá que responder por haber admitido volar en el avión privado de Epstein varias veces. Hillary niega haber conocido a Epstein, pero reconoce haber coincidido en varias ocasiones con Ghislaine Maxwell, cómplice del magnate condenada a 20 años de prisión.
Aunque los Clinton se negaron en principio a testificar ante el Congreso, la amenaza de ser acusados de desacato llevó a la expareja presidencial a aceptar la comparecencia para explicar sus relaciones con Epstein.
Consideraban que su citación forma parte de una estrategia de los republicanos para desviar la atención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también tuvo relación con Epstein.
Finalmente aceptaron la comparecencia e incluso Hillary Clinton llegó a retar a los republicanos a que la emitieran en directo.
