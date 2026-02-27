Bill Clinton, Kongresuan ikerketa batean lekukotza ematera behartutako AEBko lehenengo presidente ohia
Hillary Clinton emazteak atzo egin bezala, presidente ohiak telematikoki deklaratuko du Jeffrey Epsteinekin zuen harremana argitzeko.
Bill Clinton izango da Kongresuko ikerketa batean lekukotza ematera behartutako lehenengo presidente ohia. Epstein kasuaren harira egingo du.
Hillary Clintonen txanda ostegunean izan zen, eta Jeffrey Epstein ez zuela ezagutu berretsi zuen. Bill Clinton senarrak ezin izango du gauza bera esan, 2000ko hamarkadaren hasieran Epsteinen hegazkin pribatuan hainbat bidaia egin zituela onartu baitzuen, baina ukatuz pedofiloaren delituen berri zuenik.
Bill eta Hillary Clintonen deklarazioa James Comer Behe Ganberako Gainbegiratze Batzordeko presidenteak deitu zuen, 2019an espetxean hildako pederastarekin dituzten loturak azaltzeko.
Bi demokraten adierazpenak grabatu egingo dituzte eta irudiak geroago argitaratzea espero da.
Hillary Clintonek ukatu egin du Epstein ezagutu izana, baina aitortu du Ghislaine Maxwellekin, 20 urteko kartzela-zigorra ezarri zioten Epsteinen konplizearekin, behin baino gehiagotan egon zela.
Clintondarrek uko egin zioten, hasiera batean, Kongresuaren aurrean lekukotza emateari, baina agintariari men ez egiteagatik akusatuko zituztela mehatxatu ostean, Epsteinekin zituzten harremanak azaltzeko agerraldia onartzea erabaki zuten, eta Hillary Clintonek zuzenean emititzeko erronka bota zien errepublikanoei.
Haien ustez, Donald Trump AEBko presidenteak Epsteinekin zuen harremanaren inguruan arreta desbideratzeko estrategia baten parte da agerraldia.
