Hillary Clintonek ukatu egin du Kongresuaren aurrean Epstein ezagutzen zuela
Bill Clinton AEBko presidente ohiaren emazteak Epstein kasua ikertzen ari den batzordeari —errepublikanoek gehiengoa dute— egotzi dio "arreta desbideratu" nahi izatea eta Donald Trump presidentearen jokabideak "estaltzea". Fokua Trumpengandik aldentzeko deitu dutela deklaratzera esan du.
"Ez dut gogoratzen inoiz Epstein jaunarekin egon izana. Inoiz ez naiz haren hegazkinean ibili, eta inoiz ez ditut haren uhartea, etxebizitzak eta bulegoak bisitatu. Ez dut ezer gehiago esateko". Hitzokin, Hillary Clinton Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) lehen dama izandakoak ukatu egin du Jeffrey Epstein pederasta konbiktua ezagutzen zuela, eta haren delituen berri ere ez zuela ziurtatu du.
AEBko Kongresuan deklaratu du gaur Bill Clinton presidente ohiaren emazteak, Ordezkarien Ganberaren Gainbegiratze Batzordearen aurrean, Epstein auziaren harira. Ateak itxita izan da saioa, baina ondoren bere deklarazioa osorik sare sozialetan argitaratu du Clintonek berak.
Zitatu duen batzordeari leporatu dio —errepublikanoek dute gehiengoa— bere deklarazioarekin fokua eta arreta "desbideratzen" saiatzea, eta Donald Trump presidente estatubatuarraren jokabideak "estaltzea”. Azaldu du ez zuela Epsteinen "jokabide kriminalen berri". "Beste edozein herritar bezala, izututa geratu nintzen krimenen berri izan nuenean".
Lehen dama ohiak "tragedia" eta "eskandalua" hitzak erabili ditu Epstein kasua definitzeko, eta iritzi dio "ikerketa zorrotza" eskatzen duela auziak. Uste du batzordeak ez dituela deitu deklaratzera "benetako inplikatuak". "Aldiz, ni deitu nauzue, jakinda ez dudala ikerketarako baliagarria izango den informaziorik".
Bihar, Bill Clinton senarraren txanda izango da. Hasieran, senar-emazteek uko egin zioten Kongresuaren aurrean deklaratzeari, baina men ez egitearen delitua leporatu ziezaieketela eta, onartu egin zuten Epsteinekin zuten loturari buruzko azalpenak ematea. Ordutik, biek behin eta berriz eskatu dute euren lekukotzak publiko egitea, ezkutatzeko ezer ez omen dutelako.
Presidente ohiak aitortu izan du Epsteinekin hainbat bidaia egin zituela haren hegazkin pribatuan, irabazi asmorik gabeko ekintzekin lotuta. Beti ukatu du pederastaren delituak ezagutzea garai hartan.
Zure interesekoa izan daiteke
Ukrainak eta AEBk bilera amaitu dute, Errusiaren parte-hartzerik gabe, gerraosteko berreraikuntzan oinarrituta
Genevako bilera hiru aldekoa izatea espero zen, errusiar ordezkaritza batekin, gatazka armatua amaitzeko moduari buruzko eztabaidetan aurrera egiteko. Hiru aldeko hurrengo bilera martxoaren hasieran izango dela aurreikusita dago.
Ipar Koreak kongresua itxi du armategi nuklearra handitzeko promesarekin
Kim Jong-unek ateak zabalik utzi ditu Washingtonekin dituen harremanak hobetzeko, betiere, AEBek Pyongang estatu nuklear gisa onartzen badute. Gainera, alderdian duen lidergoa berretsi du.
Kubak AEBtik ateratako ontzi bateko lau kide hil ditu, AEBk "helburu terroristak" zituelakoan
Marco Rubio AEBko Estatu idazkariak Kubari ohartarazi dio ikertu egingo dutela zer gertatu zen, eta horren arabera erabakiko dutela nola jokatu.
Venezuelako petrolio gordina Kubako sektore pribatuari saltzeko aukera emango du AEBk
Transakzioak baimentzeko, lehengai hori saldu eta merkaturatzeko ezarritako murrizketa batzuk bete beharko dira; esaterako, salmenten diru-sarrerak Washingtonek kontrolatutako kontu batean uztea.
Trumpek muga-zergak defendatu ditu eta migratzaileen eta demokraten aurka egin du, bi orduko hitzaldian
AEBko presidenteak historiako hitzaldirik luzeena egin, du eta duela urtebete Etxe Zurira itzuli zenetik herrialdea "handiagoa, hobea eta indartsuagoa" dela aldarrikatu du.
Frantziako Tourreko datak eta ordutegiak aldatzekotan daude, beroak eragin ditzakeen arriskuak saihesteko
Tenperaturak gero eta altuagoak direla eta gero eta bero-bolada gehiago daudela eta, zalantzan jarri dute udan kirol-ekitaldi handiak egitea, besteak beste, Frantziako Tourra. Ordutegiak edo datak aldatzea eztabaidatzen ari dira.
Europak babesa erakutsi dio Ukrainari, gerraren laugarren urteurrenean
Europak buruzagi nagusiek, horien artean, Ursula von der Leyen eta Antonio Costa Europako Batzordaren eta Europako Kontseiluaren presidenteak, hurrenez hurren, Volodimir Zelenskiri erabateko babesa agertu diote gaur goizean, Kieven. Errusiak Ukrainan inbasioa hasi zuenetik lau urte bete direnean, Santa Sofiako katedralean egindako zeremonian parte hartu dute, eta gerran hildakoak gogoratu dituzte.
Laurence des Cars Louvre Museoaren presidenteak dimisioa eman du
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak dimisioa onartu du. Des Cars polemika baten erdian zegoen, 2025ean Frantziako hiriburuko pinakotekan izandako bitxi lapurreta handiaren ostean.
Lau urte, Ukrainako gerra hasi zenetik
Ukrainako presidenteak Europaren eta Estatu Batuen arteko batasunari eusteko deia egin du Errusiari aurre egin ahal izateko. Kremlinak, bere aldetik, adierazi du inbasioarekin jarraitzeko asmoa duela, helburu guztiak lortu arte. Errusiak inbasioari ekin zioneko urteurrena dela eta, Europako goi agintariak Ukrainara gerturatu dira babesa adierazteko eta hainbat euskal eragilek ekitaldiak antolatu dituzte, Bilbon eta Iruñean, bakea eskatzeko.