Hillary Clintonek ukatu egin du Kongresuaren aurrean Epstein ezagutzen zuela

Bill Clinton AEBko presidente ohiaren emazteak Epstein kasua ikertzen ari den batzordeari —errepublikanoek gehiengoa dute— egotzi dio "arreta desbideratu" nahi izatea eta Donald Trump presidentearen jokabideak "estaltzea".  Fokua Trumpengandik aldentzeko deitu dutela deklaratzera esan du.

 

 

Hillary Clinton, artxiboko irudi batean.
Agentziak | EITB

"Ez dut gogoratzen inoiz Epstein jaunarekin egon izana. Inoiz ez naiz haren hegazkinean ibili, eta inoiz ez ditut haren uhartea, etxebizitzak eta bulegoak bisitatu. Ez dut ezer gehiago esateko". Hitzokin,  Hillary Clinton Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) lehen dama izandakoak ukatu egin du Jeffrey Epstein pederasta konbiktua ezagutzen zuela, eta haren delituen berri ere ez zuela ziurtatu du. 

AEBko Kongresuan deklaratu du gaur Bill Clinton presidente ohiaren emazteak, Ordezkarien Ganberaren Gainbegiratze Batzordearen aurrean, Epstein auziaren harira. Ateak itxita izan da saioa, baina ondoren bere deklarazioa osorik sare sozialetan argitaratu du Clintonek berak. 

Zitatu duen batzordeari leporatu dio —errepublikanoek dute gehiengoa— bere deklarazioarekin fokua eta arreta "desbideratzen" saiatzea, eta Donald Trump presidente estatubatuarraren jokabideak "estaltzea”. Azaldu du ez zuela Epsteinen "jokabide kriminalen berri". "Beste edozein herritar bezala, izututa geratu nintzen krimenen berri izan nuenean". 

Lehen dama ohiak "tragedia" eta "eskandalua" hitzak erabili ditu Epstein kasua definitzeko, eta iritzi dio "ikerketa zorrotza" eskatzen duela auziak. Uste du batzordeak ez dituela deitu deklaratzera "benetako inplikatuak". "Aldiz, ni deitu nauzue, jakinda ez dudala ikerketarako baliagarria izango den informaziorik". 

Bihar, Bill Clinton senarraren txanda izango da. Hasieran, senar-emazteek uko egin zioten Kongresuaren aurrean deklaratzeari, baina men ez egitearen delitua leporatu ziezaieketela eta, onartu egin zuten Epsteinekin zuten loturari buruzko azalpenak ematea. Ordutik, biek behin eta berriz eskatu dute euren lekukotzak publiko egitea, ezkutatzeko ezer ez omen dutelako. 

Presidente ohiak aitortu izan du Epsteinekin hainbat bidaia egin zituela haren hegazkin pribatuan, irabazi asmorik gabeko ekintzekin lotuta. Beti ukatu du pederastaren delituak ezagutzea garai hartan. 

