Trumpek bazuen Epsteinen jokabide kriminalen berri eta biktimetako batekin "hainbat ordu" eman zituen
Epstein kasuarekin lotuta, orain arte zabaldu gabeko mezu elektronikoak eraman dituzte legelari demokratek AEBetako Kongresura, eta Trumpi buruzko informazioa erakusten dute.
Jeffrey Epstein kasuarekin lotuta, dokumentu berriak zabaldu dituzte gaur. 2019an espetxean bere buruaz beste egin zuen pederastaren hainbat mezu elektroniko eraman dituzte Kongresura Alderdi Demokratako legelariek, eta horietako batean, Epsteinek zioen Donald Trump AEBetako presidenteak bazuela bere jokabideen berri. Zehazki, idatzi zuen Trumpek bazuela "emakumeen berri" eta biktimetako batekin "hainbat ordu" igaro zituela.
Informazio hori zabaldu eta berehala, Etxe Zuriko eta Alderdi Errepublikanoko iturriek mezuetan agertzen den biktimaren izena zabaldu dute: Virginia Giuffre, Windsorko Andrew printze ohiak sexu-abusuak egin zizkiola salatu zuen emakumea. Apirilean zendu zen.
Hiru mezutan agertzen da Trumpen izena. 2011koak, 2015ekoak eta 2019koak dira, eta Epsteinen auzia ikertzen ari den batzordeak eskuartean dituen 20.000 artxiboetako zati txiki bat baino ez dira. Enpresaburu estatubatuarrari haurren salerosketa eta sexu-abusuak leporatu zizkioten. Epaiketa egin baino lehen hil zen.
Joan den irailean, ikerketa-batzordeak Epsteinek bere 50 urtebetetzean jasotako mezuak zabaldu zituen, eta tartean, Trumpek egindako marrazki bat zegoen: emakume baten gorpuaren marrazki baten barruan idatzitako mezua zen. Presidente estatubatuarrak ukatu egin zuen marrazkiaren egilea bera zela, eta ziurtatu zuen Epsteinengandik urrundu egin zela, haren kontrako salaketak zabaldu aurretik.
Oraingoz, Trumpek ez du adierazpenik egin gaur argitaratutako mezuen inguruan. Nolanahi ere, Karoline Leavitt Etxe Zuriko eledunak hedabideei igorritako mezuaren arabera, demokratek "komunikabide liberalei" filtratutako informazio faltsua da, "narratiba okerra" zabaltzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Errenteriako hiru agustinen azken agurra
Hamarkada luzez, bizileku izan duten etxetik alde egiteko unea iritsi da Errenteriako Agustina monasterioko 3 erlijosoentzat. Gaur etxe-aldatze lanetan ikusi ditugu, Bilboko Santa Monika monasteriora mugituko dira euren fedearekin jarrai dezaten eta beharrezkoa duten zaintza egokia izan dezaten.
Zumarragako Ospitaleko bloke kirurgiko berriaren obrak hasi ditu Osakidetzak
Osakidetzak Zumarragako ospitaleko bloke kirurgiko berriaren lanak hasi ditu, 75 milioi euroko inbertsioa izango duena. Eraikin berriak bederatzi ebakuntza-gela, hainbat kontsultadun Minaren Unitatea, hemodialisirako 18 postu, endoskopietarako 14 postu eta esterilizazio-gela bat izango ditu.
Gizon bati 10 urteko kartzela-zigorra ezarri diote Iruñean 13 urteko adingabe bat bortxatzeagatik
Erasoa 2022ko urrian gertatu ziren, Iruñean. Auzitegiak, halaber, zigortua herrialdetik kanporatzea erabaki du, hirugarren gradua edo behin-behineko askatasuna lortzen duenean.
EAEk du IATik garestiena: Estatuko merkeenak baino 15 euro karuago
Ibilgailuen azterketa teknikoaren batez besteko prezioa 53 eurokoa da EAEn, eta 40 eurokoa, Nafarroan.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak ontzat jo du euskara eskatzeagatik Gipuzkoako Aldundiaren LEP bat baliogabetu izana
Horrela, auzitegiak berretsi egin du aurrez Donostiako Administrazioarekiko Auzietako 1 zenbakiko Epaitegiak emandako epaia. Ebazpenak azpimarratzen duenez, lanpostu guztietan euskara eskatzeak "berdintasun baldintzetan lanpostu publikoa lortzeko oinarrizko eskubidea" urratzen zaien "probintzia horretako biztanleen ia erdiei", gaineratzen duenez "administrazioarekin egiten diren harremanetan % 20-% 25 baino egiten dira egiten euskaraz".
EAEko Auzitegi Nagusiko fiskal nagusiak "zorroztasun handiagoa" eskatu du prostituitutako adingabeei buruzko atestatuetan
Eusko Legebiltzarreko batzorde batean 2024ko Fiskaltzaren Memoria aurkeztu du Carmen Adanek, eta "nolabaiteko utzikeria" salatu du prostituzio-sareetako adingabeen kasuen ikerketetan, "baimendutako harremanak direla pentsatuta".
Bermeoko Jose Done ikastetxeko sexu-abusuen biktimek bizitakoa, hemen
Bermeoko Jose Done ikastetxeko sexu-abusuen biktimak erreparazioa lortzen hasi dira, prozesua hasi eta ia lau urtera. Asier Sanchez gure lankideak 2022an egindako ikerketa bati esker atera zen argitara kasua.
Eguzki-ekaitz batek "gogor" joko du gaur Lurraren eremu magnetikoa
Batzuetan, eguzki-ekaitz horiek Lurreko komunikazioetan kalteak eragiten dituzte, eta muturreko kasuetan sistema elektrikoetan ere; gainera, aurora boreal biziagoak izango dira.
Aldarrikapen eta elkartasun eguna larunbatean Bilbon, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan
Larunbatean San Mamesen jokatuko den lagunartekoarekin batera, kirolaz kanpoko ekitaldi ugari egingo dira: arratsaldean deitutako bi manifestazio, eta goizetik hasita omenaldi eta jarduera kulturalak.
Albiste izango dira: Anaia menesianoen biktimen komunikatua, Jainaga Auzitegi Nazionalean eta "Gaua" filmaren aurrestreinaldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.