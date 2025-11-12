Trump estaba al tanto de los abusos de Epstein y pasó "varias horas" con una de las víctimas
Nuevos documentos ligados al caso Jeffrey Epstein publicados este miércoles por el Congreso revelan correos electrónicos donde el pederasta dice que el presidente de EE.UU., Donald Trump, "sabía de las chicas" y asegura también que el magnate neoyorquino habría pasado "horas" con una víctima.
Esa víctima sería, según aseguraron hoy congresistas republicanos y la propia Casa Blanca, Virginia Giuffre, la mujer que aseguró haber sido objeto de abusos sexuales por parte de Andrés de Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra-, y que falleció el pasado abril.
Los tres correos electrónicos en los que se menciona a Trump, fechados en 2011, 2015 y 2019, forman parte de los más de 20 000 archivos del patrimonio de Epstein obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara Baja dentro de su investigación sobre el fallecido magnate, acusado de trata de menores para su explotación sexual, y su cómplice, Ghislaine Maxwell.
El Comité ya había publicado en septiembre más de 200 folios de un álbum con felicitaciones por el 50 cumpleaños del financiero neoyorquino, entre ellos un supuesto dibujo lascivo hecho por Trump que probaría la afinidad entre ambos, una relación a la que el presidente, que niega ser el autor del garabato, siempre ha quitado peso ,asegurando que se había distanciado de Epstein mucho antes de que se conocieran sus crímenes.
De momento, el presidente no se ha pronunciado sobre estos correos, pero la portavoz de Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha enviado un comunicado a medios en el que asegura que los demócratas han filtrado selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una "narrativa falsa" y difamar a Trump.
La revelación de las nuevas evidencias se produce horas antes de la primera sesión de la Cámara de Representantes en unas siete semanas por el cierre del Gobierno y las instituciones federales. Legisladores demócratas y varios republicanos han presionado durante meses para votar sobre la publicación de archivos relacionados con Epstein, procedimiento que el liderazgo republicano ha logrado retrasar de momento.
