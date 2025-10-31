El príncipe Andrés, despojado de sus títulos y expulsado de Windsor por acusaciones de vínculos con Epstein
La familia real británica ha anunciado que el rey de Carlos III ha iniciado el proceso formal para retirar los títulos de su hermano Andrés, príncipe de InglaterraEste hecho se produce en medio de las acusaciones de vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey EpsteinAdemás, Andrés ha sido expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres.
"El príncipe Andrés pasó a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor. Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento de Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión de contrato y debería trasladarse a otra vivienda privada", recoge el comunicado de Buckingham Palace.
Estas medidas, ha sostenido, son "necesarias a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra". "Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso", han concluido.
La cadena de televisión BBC ha informado que Andrés probablemente se mudará a una propiedad que tiene en la localidad de Sandringham, ubicada en el condenado de Norfolk, y que será financiada de forma privada por el monarca El todavía príncipe ya ha recibido una notificación formal de la rescisión del contrato y el traslado será "tan pronto como sea posible".
El comunicado de Carlos III llega menos de dos semanas después de que el propio Andrés renunciara a sus títulos, entre ellos el del duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraen" del trabajo del rey y de la familia real. ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.
