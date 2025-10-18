Reino Unido
El príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos reales por su presunta relación con el caso Epstein

(Foto de ARCHIVO) April 20, 2025, Windsor, Windsor, UK: Windsor, UK. Prince Andrew Duke of York attends the Easter Matins Service at Windsor Castle in Windsor Castle. Europa Press/Contacto/London News Pictures 20/4/2025
Euskaraz irakurri: Andrew printzeak uko egin die bere errege titulu guztiei, Epstein enpresariarekin zituen loturengatik
El príncipe Andres, hermano del rey Carlos III, renunciará a todos los títulos reales por sus vínculos con el empresario Jeffrey Epstein. Además, Virginia Giuffre denunció que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el duque de York cuando tenía 17 años.

