Erresuma Batua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Andrew printzeak uko egin die bere errege titulu guztiei, Epstein enpresariarekin zituen loturengatik

(Foto de ARCHIVO) April 20, 2025, Windsor, Windsor, UK: Windsor, UK. Prince Andrew Duke of York attends the Easter Matins Service at Windsor Castle in Windsor Castle. Europa Press/Contacto/London News Pictures 20/4/2025
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Andrew printzeak, Charles III.a erregearen anaiak, uko egin die bere errege titulu guztiei, Jeffrey Epstein enpresariarekin zituen loturengatik. Virginia Giuffrek salatu zuen Yorkeko dukearekin sexu-harremanak izatera behartu zutela 17 urte zituenean.

Erresuma Batua Elisabet II.a erregina Charles III.a erregea Jendea Munduko albisteak

Albiste gehiago munduko albisteak

FOTODELDÍA CIUDAD DE GAZA, 10/10/2025.- Miles de palestinos desplazados al sur de la Franja regresan este viernes a la asediada Ciudad de Gaza con la esperanza de encontrar en pie sus casas con motivo de la entrada en vigor del alto el fuego y la primera retirada de las tropas. EFE/Ahmad Awad
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gazako agintariek laguntza eskatu dute lehergaiak eta hondakinak kendu eta gorpuak berreskuratzeko

Israelgo Gobernuak bake akordioa ez betetzea leporatu die palestinarrei, hildako bahituen gorpu guztiak ez dituelako entregatu. Hamasek erantzun du esanez Israelek entregatutako palestinarren gorpuek tortura zantzuak dituztela. Halaber, azaldu du "erreskaterako ahaleginak zailtzen dituzten" lehertu gabeko 20.000 lehergailu eta 65 edo 70 milioi tona hondakin daudela Gazan.

Gehiago kargatu