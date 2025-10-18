Andrew printzeak uko egin die bere errege titulu guztiei, Epstein enpresariarekin zituen loturengatik
Andrew printzeak, Charles III.a erregearen anaiak, uko egin die bere errege titulu guztiei, Jeffrey Epstein enpresariarekin zituen loturengatik. Virginia Giuffrek salatu zuen Yorkeko dukearekin sexu-harremanak izatera behartu zutela 17 urte zituenean.
Albiste gehiago munduko albisteak
Israelek Eliyahu Margalit gisa identifikatu du Hamasek ostiralean entregatutako bahituaren gorpua
Oraingoz, talde islamistak bake akordioaren barruan egin duen azken entrega da.
Ukrainako gerra Kievi Tomahawk misilik eman gabe amaitzea espero du Trumpek
Putinek AEBko presidenteari ohartarazi dionez, mota horretako misilak Ukrainari hornitzea Errusiaren aurkako eskalada gisa hartuko luke.
Israelek "ia egunero" urratzen du Libanoko su-etena, NBEk ohartarazi duenez
Israelgo Defentsak 500 aire-eraso baino gehiago egin ditu su-etena indarrean sartu zenetik, Hezbollahren kontra izan direla argudiatuta. Nazio Batuen Erakundeak 108 zibil hil direla egiaztatu du, 37 emakume eta haur tartean.
Tomahawk misilek Estatu Batuen, Errusiaren eta Ukrainaren arteko tentsioak berpiztu dituzte
Zelenskik bere defentsa sendotu nahi du helmen luzeko armamentuarekin, eta Putinek dio Washingtonekiko harremanak okertuko direla.
Gazan su-eten akordioa betetzen dela ziurtatzeko eskatu die Hamasek bitartekariei
Talde palestinarrak, besteak beste, laguntza humanitario gehiago eskatu du, enklabeko ospitaleek eta bertako biztanleek hornigairik gabe jarraitzen dutelako.
Zer da Israel Gazatik erretiratzeko lehen fasea markatzen duen "marra horia”?
Aste honetan, Israelek lerro imajinario hori igaro duten 20 gazatar baino gehiago hil ditu, denak etxera itzuli nahian ari zirenean.
Maduroren Gobernuak "alarma handiz" hartu du AEBk CIA Venezuelaren aurkako "mehatxu" gisa erabiltzea
Donald Trump AEBko presidenteak asteazkenean baieztatu zuen Venezuelan ezkutuko operazioak egiteko baimena eman diola Ameriketako Estatu Batuetako inteligentzia agentziari.
Trump eta Putin Budapesten bilduko dira Ukrainako gerraren amaiera negoziatzeko
Hala iragarri du AEBko presidenteak bere homologo errusiarrarekin telefonoz hitz egin ostean, baina ez du data zehaztu.
Gazako agintariek laguntza eskatu dute lehergaiak eta hondakinak kendu eta gorpuak berreskuratzeko
Israelgo Gobernuak bake akordioa ez betetzea leporatu die palestinarrei, hildako bahituen gorpu guztiak ez dituelako entregatu. Hamasek erantzun du esanez Israelek entregatutako palestinarren gorpuek tortura zantzuak dituztela. Halaber, azaldu du "erreskaterako ahaleginak zailtzen dituzten" lehertu gabeko 20.000 lehergailu eta 65 edo 70 milioi tona hondakin daudela Gazan.