Andrew printzeari tituluak kendu dizkiote eta Windsoretik kanporatu dute Epsteinekin izandako loturarengatik

Karlos III.a erregearen komunikatua Andrew printzeak berak bere tituluei uko egin, besteak beste Yorkeko duke izateari, eta bi aste baino gutxiagora heldu da. Erabaki haren arabera, Andrewek jasotzen zituen "etengabeko salaketek" erregearen eta erregearen familiaren lana "oztopatzen" zuten. 2019an jada iragarri zuen bere jarduera publikoak utziko zuela.

(Foto de ARCHIVO) April 20, 2025, Windsor, Windsor, UK: Windsor, UK. Prince Andrew Duke of York attends the Easter Matins Service at Windsor Castle in Windsor Castle. Europa Press/Contacto/London News Pictures 20/4/2025
Andres printzearen artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

Azken eguneratzea

Karlos III Erresuma Batuko erregeak printze titulua kendu dio Andrew anaiari. Errege-etxeak komunikatu batean iragarri duenez, prozesu formala jada abian da, eta titulua kentzeaz gain, Andrew printzeak Windsorreko egoitza ere utzi beharko du. Erabakia, Jeffrey Epsteinekin izandako loturengatik hartu dute.

"Andrew printzea Andrew Mountbatten Windsor izango da hemendik aurrera. Orain arte, Royal Lodgeko errentamendu-kontratuak legezko babesa eman dio Windsorren bizitzen jarraitzeko. Kontratua amaitu dela jakinarazi zioa eta etxebizitza pribatu batera aldatu beharko litzateke", jasotzen du Buckingham Palaceren komunikatuak.

Oharraren arabera, neurri horiek "beharrezkoak dira, nahiz eta bere kontrako akusazioak ukatzen jarraitzen duen". "Errege-erreginak argi utzi nahi dute biktimekin daudela eta egongo direla", amaitu dute.

BBC telebista katearen arabera, erregeak modu pribatuan finantzatuko duen Sandringham herriko, Norfolkeko kondaduan, duen jabetza batera joango da bizitzera Andrew. Printzeak dagoeneko jaso du kontratuaren desegitearen jakinarazpen formala, eta lekualdaketa "ahal bezain laster" izango da.

