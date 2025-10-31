Andrew printzeari tituluak kendu dizkiote eta Windsoretik kanporatu dute Epsteinekin izandako loturarengatik
Karlos III.a erregearen komunikatua Andrew printzeak berak bere tituluei uko egin, besteak beste Yorkeko duke izateari, eta bi aste baino gutxiagora heldu da. Erabaki haren arabera, Andrewek jasotzen zituen "etengabeko salaketek" erregearen eta erregearen familiaren lana "oztopatzen" zuten. 2019an jada iragarri zuen bere jarduera publikoak utziko zuela.
Karlos III Erresuma Batuko erregeak printze titulua kendu dio Andrew anaiari. Errege-etxeak komunikatu batean iragarri duenez, prozesu formala jada abian da, eta titulua kentzeaz gain, Andrew printzeak Windsorreko egoitza ere utzi beharko du. Erabakia, Jeffrey Epsteinekin izandako loturengatik hartu dute.
"Andrew printzea Andrew Mountbatten Windsor izango da hemendik aurrera. Orain arte, Royal Lodgeko errentamendu-kontratuak legezko babesa eman dio Windsorren bizitzen jarraitzeko. Kontratua amaitu dela jakinarazi zioa eta etxebizitza pribatu batera aldatu beharko litzateke", jasotzen du Buckingham Palaceren komunikatuak.
Oharraren arabera, neurri horiek "beharrezkoak dira, nahiz eta bere kontrako akusazioak ukatzen jarraitzen duen". "Errege-erreginak argi utzi nahi dute biktimekin daudela eta egongo direla", amaitu dute.
BBC telebista katearen arabera, erregeak modu pribatuan finantzatuko duen Sandringham herriko, Norfolkeko kondaduan, duen jabetza batera joango da bizitzera Andrew. Printzeak dagoeneko jaso du kontratuaren desegitearen jakinarazpen formala, eta lekualdaketa "ahal bezain laster" izango da.
Karlos III.a erregearen komunikatua Andrew printzeak berak bere tituluei uko egin, besteak beste Yorkeko duke izateari, eta bi aste baino gutxiagora heldu da. Erabaki haren arabera, Andrewek jasotzen zituen "etengabeko salaketek" erregearen eta erregearen familiaren lana "oztopatzen" zuten. 2019an jada iragarri zuen bere jarduera publikoak utziko zuela.
Zure interesekoa izan daiteke
Gobernua osatzeko hautagaiaren aukeraketa asteartera arte atzeratu dute Herbehereek
Azken emaitzen zain, garaipen estua lortuko du D66 alderdiak. Botoen % 99,7 zenbatuta, D66 alderdiak botoen % 16,9 eskuratu ditu, eta PVV alderdiak, berriz, botoen % 16,7. Alderdi bakoitzak 26 eserleku lortuko ditu.
Arma nuklearrekin probak egitea agindu du Trumpek, "beste herrialde batzuen" ustezko entseguen ondotik
Errusiak gezurtatu egin du Trumpek aipatzen dituen maniobrak entsegu nuklearrak izan zirenik, aurretik jakinarazitako "errutinazko" proba hutsak izan direla esan du, eta Errusiak entsegu nuklearren gaineko luzamendua mantentzen duela berretsi du.
Louvreko Museoan bitxiak lapurtzeagatik bost susmagarri gehiago atxilotu dituzte
Agintariek adierazi dute ez dituztela bitxiak oraindik berreskuratu, baina aurkitu eta Parisko pinakotekara itzuliko dituzten esperantza dutela gaineratu dute.
Gutxienez 132 pertsona hil dira Rio de Janeiroko faveletan, krimen antolatuaren aurkako polizia-operatibo batean
Rio de Janeiron, Brasilen, 132 pertsona hil dira krimen antolatuaren aurkako polizia-operatibo batean, hiriko faveletan. Hiriaren historian biktima gehien eragin dituen operatiboa izan da. Inguruko bizilagunek 70 gorpu baino gehiago eraman dituzte plaza batera, senideek identifika ditzaten.
AEBk % 10era jaitsiko ditu fentaniloagatik Txinari ezarritako muga-zergak; trukean, Pekinek lur arraroen esportazioen gainekoak bertan behera utziko ditu
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du akordioa, 2019tik Txinako buruzagiarekin izandako lehen bileraren ostean. Halaber, Txinak soja estatubatuarra berriz kantitate handitan erosiko du, eta fentaniloaren trafikoaren aurkako kontrolak indartuko ditu. Xi Jinpingek, berriz, epe luzerako lankidetza eskatu dio AEBri, "gurpil zoro batean ez erortzeko".
Milioika lagun argindarrik gabe eta kalte ugari Kuban, oraindik ere irla gainean jarraitzen duen Melissa urakanaren ondorioz
Kuba ekialdeko muturreko biztanleak izan dira Melissa urakanaren ondorioak sumatzen lehenak, hura jo baitu lurra bertako 03:10 zirenean (08:10 Euskal Herrian), orduko 193 kilometroko orduko haize-ufada etengabeekin, nahiz eta gero ahulduz joan den.
Israelek iragarri du berriro ezarri duela su-etena Gazan
"Estamentu politikoaren zuzentarauaren arabera, eta hainbat erasotan terroristak neutralizatu ondoren, Armada su-etena aplikatzen hasi da berriro", nabarmendu dute ohar bidez.
Albiste izango dira: Israelen erasoak Gazan, GOIDIak urtebete eta Donostiako alkate berria
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Melissa urakana ahuldu egin da Kubara iristear dagoenean, 205 km/h-ko haize-ufadekin
Melissa urakana laster iritsiko da Kubako hego-ekialdeko kostaldera, Saffir-Simpson eskalan 3. kategoriako urakana bihurtuta, eta izaera "oso arriskutsuarekin", Ameriketako Estatu Batuetako Urakanen Zentroaren (NHC, ingelesez) arabera. 205 kilometro orduko euri-erauntsi eta haize-ufada suntsitzaileak eragingo dituela aurreikusi da.