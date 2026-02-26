Hillary Clinton niega ante el Congreso que conociera a Epstein o sus delitos
La esposa del expresidente de EE. UU. Bill Clinton ha acusado al comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para "distraer la atención" y "encubrir" las actividades del presidente, Donald Trump,
"No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas. No tengo nada que añadir". La exsecretaria de Estado y exprimera dama de Estados Unidos Hillary Clinton ha negado este jueves ante un comité del Congreso haber conocido en persona al pederasta convicto Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que este cometió.
Clinton, quien ha comparecido a puerta cerrada desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, ha publicado en redes sociales el discurso inicial que ha pronunciado durante el interrogatorio.
La esposa del expresidente Bill Clinton, quien está citado a declarar el viernes, ha acusado al comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para "distraer la atención" y "encubrir" las actividades del presidente estadounidense Donald Trump, quien tuvo relación con Epstein. Ha subrayado que "no tenía ni idea sobre las actividades criminales" del magnate financiero, fallecido en prisión en 2019: "Como cualquier persona decente, me horrorizó cuando conocí sus crímenes".
Clinton ha definido el caso Epstein como "una tragedia y un escándalo" que merece una investigación exhaustiva, pero ha denunciado que el comité no ha citado a los verdaderos implicados. "En cambio, ustedes me han pedido testificar a mí, a sabiendas de que no tengo conocimiento que sirva para su investigación, con el objetivo de distraer la atención de las actividades del presidente Trump y encubrirlo a pesar de la legítima petición de repuestas", ha dicho.
El interrogatorio tiene lugar un día antes de que Bill Clinton comparezca también en el mismo sitio. Aunque los Clinton se negaron en principio a testificar ante el Congreso, la amenaza de ser acusados de desacato llevó a la expareja presidencial a aceptar la comparecencia para explicar sus relaciones con Epstein. Desde entonces, los Clinton han pedido que su testimonio se haga público porque, afirman, no tienen nada que esconder.
Bill Clinton reconoce haber realizado varios viajes a principios de la década del 2000 en el avión privado de Epstein por motivos filantrópicos, pero niega ser conocedor de los delitos del magnate.
