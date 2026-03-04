El ministro de Defensa Israel Katz advierte de que Israel matará a cualquier nuevo dirigente designado por Irán
Israel eliminará a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen iraní, ha afirmado este miércoles el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.
"Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación", ha dicho en un comunicado.
"No importa cuál sea su nombre ni dónde se esconda", ha añaido.
Katz ha afirmado que él y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, han instruido al Ejército para que hagan uso de "todos los medios" a fin de debilitar, junto a EE.UU. las capacidades del régimen y derrocarlo.
La fuerza aérea israelí atacó el martes el edificio que alberga en la ciudad santa de Qom al Consejo de Expertos, el cuerpo de clérigos que debía elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, en un intento de interrumpir el proceso de nombramiento. Sin embargo, en ese momento no se encontraban reunidos los 88 clérigos en el edificio.
Trump amenaza con cortar el comercio con España por su postura sobre la guerra de Irán
El Ejecutivo español ha respondido a Trump que cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y Estados Unidos.
El juez del caso Sidenor admite como víctima y acusación particular a un médico palestino
Con la personación de esta víctima se cumpliría el requisito de que exista una acusación particular para poder investigar a los tres responsables de Sidenor por complicidad en un delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, y no solo por contrabando, como sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer se ausentó de la comparecencia.
Von der Leyen pide a la UE estar preparada ante "las consecuencias" de la crisis en Oriente Próximo
Francia se ha mostrado dispuesta a participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania frente a los ataques iraníes, mientras Alemania ha descartado sumarse a la ofensiva contra Irán y limitará el papel de sus tropas en la región a la autodefensa.
Israel ataca cuarteles subterráneos del régimen en Teherán
El Ejército israelí dice haber lanzado más de 100 municiones sobre varios cuarteles subterráneos y que también está destruyendo bases de lanzamiento y misiles balísticos en suelo iraní. Según subraya, la guerra contra Irán durará el tiempo que "sea necesario". Desde el sábado, 555 personas han muerto en Irán, según la Media Luna Roja.
Será noticia: Conflicto en Irán, Bienal Máquina-Herramienta y previa del 3 de marzo
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La tensión en el estrecho de Ormuz dispara el crudo y paraliza rutas marítimas y aéreas
Las principales navieras han suspendido su actividad en la zona y más de 3.000 vuelos han sido cancelados desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo
Hizbulá ataca Israel desde Líbano y el Ejército israelí responde con bombardeos en Beirut
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea una transición en Irán similar a la de Venezuela y afirma que la ofensiva podría durar "cuatro semanas o menos".
La UE advierte de que Oriente Próximo "tiene mucho que perder" con una guerra y exige "moderación"
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han denunciado los ataques de Irán contra países vecinos, y han pedido una desescalada y evitar medidas perjudiciales como el cierre del estrecho de Ormuz.
Trump se muestra dispuesto a negociar con los nuevos líderes de Irán
"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", ha declarado en una entrevista telefónica. No obstante, no ha detallado cuándo comenzarían las nuevas conversaciones. Por su parte, el ministro de Exteriores omaní ha asegurado que su homólogo iraní le ha trasmitido la disposición de Irán a "cualquier esfuerzo que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad"