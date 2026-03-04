Hoy es noticia
El ministro de Defensa Israel Katz advierte de que Israel matará a cualquier nuevo dirigente designado por Irán

La fuerza aérea israelí atacó el martes el edificio que alberga en la ciudad santa de Qom al Consejo de Expertos, el cuerpo de clérigos que debía elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, en un intento de interrumpir el proceso de nombramiento. Sin embargo, en ese momento no se encontraban reunidos los 88 clérigos en el edificio.
Benjamin Netanyahu (C), israel Katz (R) Eyal Zamir (L).
Eyal Zamir, Benjamin Netanyahu e Israel Katz (izq a dcha).
Euskaraz irakurri: Israelek Iranek izendatutako edozein buruzagi berri hilko duela ohartarazi du Israel Katz Defentsa ministroak
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Israel eliminará a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen iraní, ha afirmado este miércoles el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

"Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación", ha dicho en un comunicado.

"No importa cuál sea su nombre ni dónde se esconda", ha añaido.

Katz ha afirmado que él y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, han instruido al Ejército para que hagan uso de "todos los medios" a fin de debilitar, junto a EE.UU. las capacidades del régimen y derrocarlo.

La fuerza aérea israelí atacó el martes el edificio que alberga en la ciudad santa de Qom al Consejo de Expertos, el cuerpo de clérigos que debía elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, en un intento de interrumpir el proceso de nombramiento. Sin embargo, en ese momento no se encontraban reunidos los 88 clérigos en el edificio. 

 

