Guerra en Oriente Medio
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aumenta la tensión en Líbano

BEIRUT, 03/03/2026.- El Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, afirmó este martes la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), después de atacar la víspera más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano para combatir al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán. EFE/ Edgar Gutiérrez
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tentsioa areagotzen ari da Libanon
author image

EITB

Última actualización

En el campo de batalla de Líbano este jueves se ha producido algo sin precedentes desde la existencia de Israel. El ejército a las órdenes de Netanyahu ha ordenado la evacuación de parte de la capital, Beirut, para luchar contra Hezbolá.

Líbano Oriente Próximo Asia Internacional

Te puede interesar

Audiencia Nacional
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El juez del caso Sidenor admite como víctima y acusación particular a un médico palestino

Con la personación de esta víctima se cumpliría el requisito de que exista una acusación particular para poder investigar a los tres responsables de Sidenor por complicidad en un delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, y no solo por contrabando, como sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer se ausentó de la comparecencia.
Cargar más
Publicidad
X