Aumenta la tensión en Líbano

Con la personación de esta víctima se cumpliría el requisito de que exista una acusación particular para poder investigar a los tres responsables de Sidenor por complicidad en un delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, y no solo por contrabando, como sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer se ausentó de la comparecencia.