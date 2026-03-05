Aumenta la tensión en Líbano
En el campo de batalla de Líbano este jueves se ha producido algo sin precedentes desde la existencia de Israel. El ejército a las órdenes de Netanyahu ha ordenado la evacuación de parte de la capital, Beirut, para luchar contra Hezbolá.
Te puede interesar
Los ataques en Irán afectan a 3643 edificios civiles y dejan inoperativos tres hospitales
La OMS ha confirmado que se han producido diversos ataques contra el sistema de sanidad iraní, y subraya que cualquier instalación o edificio dedicado a la sanidad está protegido por el derecho humanitario internacional.
Francia autoriza a EE. UU. a usar sus bases en el país para "apoyar la defensa de los socios" en Oriente Próximo
El Gobierno galo ha exigido que estos medios (estadounidenses) no participen de forma alguna en las operaciones llevadas a cabo por Estados Unidos en Irán, sino que lo hagan estrictamente para apoyar la defensa de los socios en la región.
España enviará una fragata a Chipre tras el ataque de Irán a una base británica
El Ministerio de Defensa ha explicado que, son su despliegue, España "muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental".
Condenado a 13 años de cárcel el autor del atentado que hirió grave a un turista bilbaíno en Berlín
El ataque ocurrió en febrero del año pasado junto al Monumento a los Judíos de Europa Asesinados. La víctima, un joven de 30 años de Bilbao, sobrevivió a la agresión tras permanecer varios días hospitalizado en la capital alemana.
Macron y la UE muestran su apoyo a España tras las amenazas comerciales de Trump
Sánchez ha expresado su agradecimiento por las llamadas y mensajes de apoyo que está recibiendo de los presidentes de las principales instituciones de la UE y de socios europeos como Francia.
El ministro de Defensa Israel Katz advierte de que Israel matará a cualquier nuevo dirigente designado por Irán
La fuerza aérea israelí atacó el martes el edificio que alberga en la ciudad santa de Qom al Consejo de Expertos, el cuerpo de clérigos que debía elegir al sucesor del ayatolá Alí Jameneí, en un intento de interrumpir el proceso de nombramiento. Sin embargo, en ese momento no se encontraban reunidos los 88 clérigos en el edificio.
Trump amenaza con cortar el comercio con España por su postura sobre la guerra de Irán
El Ejecutivo español ha respondido a Trump que cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y Estados Unidos.
El juez del caso Sidenor admite como víctima y acusación particular a un médico palestino
Con la personación de esta víctima se cumpliría el requisito de que exista una acusación particular para poder investigar a los tres responsables de Sidenor por complicidad en un delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, y no solo por contrabando, como sostiene la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ayer se ausentó de la comparecencia.
Von der Leyen pide a la UE estar preparada ante "las consecuencias" de la crisis en Oriente Próximo
Francia se ha mostrado dispuesta a participar en la defensa de los países del Golfo y Jordania frente a los ataques iraníes, mientras Alemania ha descartado sumarse a la ofensiva contra Irán y limitará el papel de sus tropas en la región a la autodefensa.