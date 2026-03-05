Gerra Ekialde Ertainean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Tentsioa areagotzen ari da Libanon

BEIRUT, 03/03/2026.- El Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut, afirmó este martes la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN), después de atacar la víspera más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano para combatir al grupo chií Hizbulá, aliado de Irán. EFE/ Edgar Gutiérrez
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Libanon, Netanyahuren agindupeko Armadak Beiruten zati bat ebakuatzea agindu du, Hezbolaren aurka borrokatzeko.

Libano Ekialde Hurbila Asia Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Audiencia Nacional
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sidenor auziko epaileak mediku palestinar bat onartu du biktima eta akusazio partikular gisa

Akusazio partikular horrekin, Sidenorreko hiru arduradunak kontrabando delituaz gain, genozidio delituaren, gizateriaren aurkako delituaren eta gatazka armatuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delituan konplize gisa ikertu ahal izateko baldintza beteko litzateke. Fiskalak Sidenorreko erregistroak baliogabetzeko eskatua zuen, eta kontrabandoa ez beste delituen akusazioak erretiratzea, hain zuzen ere, baldintza hori betetzen ez zelako. Ikusteko dago, orain, ikerketak zer norabide hartuko duen. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X