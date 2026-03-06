Israel bombardea el sur del Líbano y la periferia de Beirut
Israel ha realizado este viernes nuevos bombardeos en el sur del Líbano y en los barrios periféricos en el sur de la capital, Beirut, según ha reportado la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).
La agencia ha informado de bombardeos cerca de Baalbek, en el este del país; ciudades del sur del Líbano como Touline o Srifa y los suburbios de la capital como Haret Kreik, que ya han sido objetivo de los ataques desde el pasado lunes.
Durante la noche del jueves, Israel ha emitido órdenes masivas de evacuación para estos barrios del extrarradio y ha lanzado algunos bombardeos.
El Ejército israelí ha redoblado su ofensiva durante la madrugada libanesa. Por la noche del jueves, ha anunciado la operación específicamente contra el sur de Beirut, sin mencionar los otros lugares alcanzados según la ANN.
Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de la capital, con el objetivo de combatir al grupo chií Hizbulá. Los ataques dejan ya 123 fallecidos, 683 heridos y decenas de miles de desplazados, en el peor estallido de violencia desde el alto el fuego de finales de 2024 entre ambos países.
Desde Líbano, Hizbulá, aliado de Irán, sigue atacando el norte de Israel, con un alcance limitado, como represalia por la operación conjunta entre el Estado judío y Washington sobre Teherán y la cúpula política y militar iraní.
