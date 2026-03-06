ORIENTE PRÓXIMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Israel bombardea el sur del Líbano y la periferia de Beirut

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de la capital, con el objetivo de combatir al grupo chií Hizbulá. Desde que comenzaron los ataques ya han fallecido 123 personas.
AME9685. BEIRUT (LÍBANO), 01/03/2026.- Captura de video donde se observa un bombardeo este lunes, en Beirut (Líbano). Israel lanzó una intensa oleada de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, después de que el grupo chií libanés Hizbulá perpetrara un ataque con proyectiles y drones contra el norte del Estado judíoEFE/ Edgar Gutiérrez
Bombardeos en Beirut (Líbano). Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Israelek Libano hegoaldea eta Beirut kanpoaldea bonbardatu ditu berriro
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Israel ha realizado este viernes nuevos bombardeos en el sur del Líbano y en los barrios periféricos en el sur de la capital, Beirut, según ha reportado la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

La agencia ha informado de bombardeos cerca de Baalbek, en el este del país; ciudades del sur del Líbano como Touline o Srifa y los suburbios de la capital como Haret Kreik, que ya han sido objetivo de los ataques desde el pasado lunes.

Durante la noche del jueves, Israel ha emitido órdenes masivas de evacuación para estos barrios del extrarradio y ha lanzado algunos bombardeos. 

El Ejército israelí ha redoblado su ofensiva durante la madrugada libanesa. Por la noche del jueves, ha anunciado la operación específicamente contra el sur de Beirut, sin mencionar los otros lugares alcanzados según la ANN.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, además de las afueras de la capital, con el objetivo de combatir al grupo chií Hizbulá. Los ataques dejan ya 123 fallecidos, 683 heridos y decenas de miles de desplazados, en el peor estallido de violencia desde el alto el fuego de finales de 2024 entre ambos países.

Desde Líbano, Hizbulá, aliado de Irán, sigue atacando el norte de Israel, con un alcance limitado, como represalia por la operación conjunta entre el Estado judío y Washington sobre Teherán y la cúpula política y militar iraní.

Titulares de Hoy Israel Líbano Oriente Próximo Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X