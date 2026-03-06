EKIALDE HURBILA
Israelek Libano hegoaldea eta Beirut kanpoaldea bonbardatu ditu berriro

Hiriburuan ez ezik, Libano hegoaldean eta ekialdean ere bonbardaketa gogorrak egin ditu Israelek, Hezbollah talde xiitaren aurka. Gutxienez 123 pertsona hil dituzte Libanon azken erasoaldia abiatu zutenetik. 

AME9685. BEIRUT (LÍBANO), 01/03/2026.- Captura de video donde se observa un bombardeo este lunes, en Beirut (Líbano). Israel lanzó una intensa oleada de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, después de que el grupo chií libanés Hizbulá perpetrara un ataque con proyectiles y drones contra el norte del Estado judíoEFE/ Edgar Gutiérrez
Bonbardaketak Beiruten (Libano). Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadak Libanon erasoak egiten jarraitzen du. Ostiral goizaldean, bonbardaketak egin ditu berriro herrialdearen hegoaldean eta Beirut hiriburuaren kanpoaldean, ANN Libanoko albiste agentziak jakinarazi duenez. 

Horren arabera, bonbardaketak izan dira Libano ekialdeko Baalbek hirian, hegoaldeko Toluine eta Srifa hirietan eta Beirut kanpoaldeko Haret Kreik auzoan. 

Israelgo Armadak Beirut hegoaldea ebakuatzeko agindua eman die bertako herritarrei ostegun gauean, auzo horiek bonbardatuko dituela ohartarazita.

Joan den asteburuan Iranen aurka erasoaldia abiatu ostean, Israelek erasoak areagotu ditu Libanon, Teherango erregimenaren aliatua den Hezbollah talde xiitari aurre egiteko asmoz.

Eraso horiek hasi zirenetik, Israelek 123 pertsona hil eta 683 zauritu ditu. Horrez gain, milaka desplazatu eragin ditu.

Hezbollahk, bere aldetik, Israel iparraldearen aurkako erasoak eginez erantzun du, ahalmen mugatuarekin bada ere.

