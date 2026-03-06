Estados Unidos
Pastores evangélicos rezan por Trump en la Casa Blanca colocando sus manos sobre el presidente

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Artzain ebanjelikoek Trumpen alde otoitz egin dute Etxe Zurian, eskuak presidentearen gainean jarrita

Última actualización

Pastores cristianos y líderes evangélicos participaron este jueves en una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde realizaron oraciones por el presidente Donald Trump, en un acto coordinado con la Oficina de Fe de la Casa Blanca.

Estados Unidos Donald Trump Internacional

X