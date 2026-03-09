Drogas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EE. UU. acusa a China de permitir vínculos entre su industria química y los narcos

Sólo el año pasado cerca de 80 000 personas murieron en EE. UU. por sobredosis e intoxicaciones relacionadas con drogas, incluidas cocaína y metanfetamina mezcladas con fentanilo.
directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EEUU
Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE. UU. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: EE. AEBk industria kimikoaren eta narkoen arteko loturak baimentzea leporatu dio Txinari
author image

Agencias | EITB

Última actualización

EE. UU. ha acusado este lunes a China de permitir que su industria química mantenga vínculos con los cárteles del narcotráfico y facilite así el flujo de precursores para fabricar fentanilo, un opioide que ha causado centenares de miles de muertos en Norteamérica y queha definido como un "arma de destrucción masiva".

"Sabemos de dónde vienen los precursores químicos. Se fabrican por millones de toneladas en China. Sabemos que se mueven a través de la cadena de suministro global", ha manifestado en una reunión de la ONU en Viena la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE. UU., Sara Carter.

"Sabemos que los débiles controles de exportación de China y su laxa aplicación de la ley permiten a su industria química establecer relaciones con los cárteles", ha agregado la representante estadounidense en la denominada Comisión de Estupefacientes de la ONU, reunida desde hoy en la capital austríaca.

Al mismo tiempo, ha destacado que los "controles efectivos" de China sobre tierras raras, necesarias para una gran cantidad de tecnologías, "causan estragos en industrias legítimas".

Sólo el año pasado cerca de 80 000 personas murieron en EE. UU. por sobredosis e intoxicaciones relacionadas con drogas, incluidas cocaína y metanfetamina mezcladas con fentanilo.

Estados Unidos Drogas China Internacional

Te puede interesar

Paphos (Cyprus), 09/03/2026.- French President Emmanuel Macron speaks during a joint press conference with Cyprus' president and Greece's prime minister at Paphos military airport, in Paphos, Cyprus, 09 March 2026, on the day of Macron's visit to show France's solidarity after recent drone attacks amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, and aimed at reinforcing European security in the Eastern Mediterranean. (Chipre, Francia, Grecia) EFE/EPA/Gonzalo Fuentes / POOL MAXPPP OUT
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Macron: "Está en marcha una misión defensiva para abrir progresivamente estrecho de Ormuz"

Esa misión que debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos" y "una vez terminase la fase más crítica del conflicto". El jefe de Estado ha especificado que el plan tendría un "objetivo meramente pacífico de acompañamiento", y se trataría de "escoltar" varios tipos de embarcaciones para que "el gas y el petróleo" pueda transitar de nuevo por Ormuz.
DAHYE (BEIRUT), 08/03/2026.- Destrucción de un edificio en el suburbio sur de Beirut, conocido como Dahye, tras las órdenes masivas de evacuación para barrios enteros del extrarradio que emitió el ejército israelí el pasado jueves. EFE/ Edgar Gutiérrez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Nuevas ofensivas por aire contra Líbano, Irán y Bahréin

Bahréin ha informado de 32 heridos, cuatro de ellos graves, por el ataque de un dron iraní. La agencia oficial de noticias BNA dice que el ataque impactó esta madrugada contra el área de Sitra, una pequeña isla al sur de Manama, la capital del país. Por otra parte, el Ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructuras controladas por Hizbulá en Líbano e Irán. 

Cargar más
Publicidad
X