Drogak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Industria kimikoaren eta droga-trafikatzaileen arteko loturak baimentzea leporatu dio AEBk Txinari

Iaz 80.000 pertsona inguru hil ziren AEBen drogekin lotutako gaindosi eta intoxikazioengatik; horietako asko kokaina eta metanfetamina fentaniloarekin nahastuta kontsumitzeagatik.

directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EEUU
Sara Carter, AEBetako Drogen Kontrolerako Politika Nazionaleko Bulegoko zuzendaria. AEB Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBk Txinari leporatu dio bere industria kimikoak narkotrafikatzaile entzutetsuekin loturak izatea eta, harreman horiei esker, fentaniloaren ekoizpena erraztea. Opioide horrek ehunka mila hildako eragin ditu Ipar Amerikan, eta "suntsipen masiboko arma" gisa definitu dute estatubatuarrek.

"Badakigu nondik datozen aitzindari kimikoak. Milioika tonatan fabrikatzen dira Txinan. Badakigu hornidura kate globalaren bidez mugitzen direla", adierazi du AEBeko Drogen Kontrolerako Politika Nazionaleko Bulegoko zuzendari Sara Carterrek, NBEk Vienan egin duen bileran.

"Badakigu Txinaren esportazio-kontrol ahulek eta legearen aplikazio apalak herrialde horretako industria kimikoari aukera ematen diotela narkoekin harremanetan jartzeko", gaineratu du AEBko ordezkariak.

Aldi berean, Txinak lur arraroetan egiten dituen "kontrol eraginkorrek" "legezko industrian" kalteak eragiten dituztela azpimarratu du.

Iaz 80.000 pertsona inguru hil ziren AEBen drogekin lotutako gaindosi eta intoxikazioengatik; horietako asko kokaina eta metanfetamina fentaniloarekin nahastuta kontsumitzeagatik.

Ameriketako Estatu Batuak Drogak Txina Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X