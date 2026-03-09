Industria kimikoaren eta droga-trafikatzaileen arteko loturak baimentzea leporatu dio AEBk Txinari
Iaz 80.000 pertsona inguru hil ziren AEBen drogekin lotutako gaindosi eta intoxikazioengatik; horietako asko kokaina eta metanfetamina fentaniloarekin nahastuta kontsumitzeagatik.
AEBk Txinari leporatu dio bere industria kimikoak narkotrafikatzaile entzutetsuekin loturak izatea eta, harreman horiei esker, fentaniloaren ekoizpena erraztea. Opioide horrek ehunka mila hildako eragin ditu Ipar Amerikan, eta "suntsipen masiboko arma" gisa definitu dute estatubatuarrek.
"Badakigu nondik datozen aitzindari kimikoak. Milioika tonatan fabrikatzen dira Txinan. Badakigu hornidura kate globalaren bidez mugitzen direla", adierazi du AEBeko Drogen Kontrolerako Politika Nazionaleko Bulegoko zuzendari Sara Carterrek, NBEk Vienan egin duen bileran.
"Badakigu Txinaren esportazio-kontrol ahulek eta legearen aplikazio apalak herrialde horretako industria kimikoari aukera ematen diotela narkoekin harremanetan jartzeko", gaineratu du AEBko ordezkariak.
Aldi berean, Txinak lur arraroetan egiten dituen "kontrol eraginkorrek" "legezko industrian" kalteak eragiten dituztela azpimarratu du.
