El precio del petróleo supera los 100 dólares por barril por la guerra contra Irán
El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superó este domingo los 100 dólares por barril, por primera vez desde 2022, tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, mientras el presidente Donald Trump reconoció que "es un pequeño precio" que hay que pagar.
Los futuros del WTI alcanzaron casi los 110 dólares este domingo, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, rebasó los 105 dólares, lo que analistas consideran una señal de preocupación por el creciente conflicto en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global.
"Los precios del Brent se elevaron tanto como 15 % a más de 100 dólares por barril después de que productores líderes del Oriente Medio recortaron la producción porque el crucial Estrecho de Ormuz permanece cerrado debido a la guerra de Irán", indica la firma especializada Trading Economics.
Todo esto se traduce en un claro encarecimiento del precio de la gasolina y el diésel.
Trump reaccionó minutos después de trascender la subida de los costos con un mensaje en TruthSocial: "Los precios a corto plazo del petróleo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe, es un muy pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz.
Te puede interesar
Irán nombra a Mojtaba, hijo de Jameneí, como nuevo líder supremo
Corresponde ahora al ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos, "anunciar públicamente la decisión".
Israel recrudece sus ataques a Irán y Líbano y alcanza infraestructuras petroleras
Israel ataca de forma casi ininterrumpida Irán y, especialmente, Teherán, que esta mañana ha amanecido envuelta en una nube tóxica, después de que la aviación bombardeara por primera vez depósitos de combustible en la capital. En el noveno día de guerra, Israel ha bombardeado por primera vez Beirut
Trump avisa al futuro líder supremo de Irán que "no durará mucho" si no cuenta con la aprobación de EE. UU.
"Lo que queremos", ha proseguido el presidente estadounidense, "es asegurarnos de que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada diez años, cuando yo no esté, para repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear".
Israel mata a al menos cuatro personas en un ataque en un hotel céntrico de Beirut
Al menos cuatro personas han muerto este domingo en un ataque israelí contra un hotel en el paseo marítimo de Beirut, el primero dentro de la propia capital del Líbano en seis días de ofensiva aérea, y en el que Israel dice haber alcanzado a comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní.
Al menos 300 muertos en un nuevo derrumbe en una zona minera del noreste de la RD del Congo
Al menos 300 personas han muerto en un nuevo derrumbe ocurrido en la zona minera de Rubaya, en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), donde el pasado martes murieron otras 200 personas y el 28 de enero más de 400.
Israel ataca instalaciones petroleras en Teherán y provoca una nube tóxica
Teherán ha amanecido este domingo envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques israelíes de la madrugada contra instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas que han causado muertos.
Fallecen 250 personas en menos de una semana en dos deslizamientos de tierra en la República Democrática del Congo
El pasado día 3 de marzo murieron más de 200 personas en la misma mina y hoy un nuevo derrumbe ha dejado al menos 40 víctimas. Este es el tercer hundimiento ocurrido en la mina de Rubaya en poco más de un mes, el más grave el del 28 de enero, cuando murieron más de 400 personas.
Trump afirma que Irán recibirá hoy "un golpe muy duro"
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha respondido al presidente estadounidense que si lo que busca es la escalada "es lo que tendrá".
La guerra se recrudece e Irán dice ahora que dejará de atacar otros países de la región
Poco después de este mensaje recogido en un vídeo del presidente, han comenzado a llegar unas duras críticas que han llevado a Pezeshkian a matizar sus palabras. "No hemos atacado a nuestros países amigos y vecinos, más bien hemos atacado bases militares estadounidenses e instalaciones en la región", ha indicado Pezeshkian.