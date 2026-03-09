El precio del petróleo supera los 100 dólares por barril por la guerra contra Irán

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) superó este domingo los 100 dólares por barril, por primera vez desde 2022, tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, mientras el presidente Donald Trump reconoció que "es un pequeño precio" que hay que pagar.



Los futuros del WTI alcanzaron casi los 110 dólares este domingo, mientras que el precio del Brent, referente global del crudo, rebasó los 105 dólares, lo que analistas consideran una señal de preocupación por el creciente conflicto en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del crudo global.

"Los precios del Brent se elevaron tanto como 15 % a más de 100 dólares por barril después de que productores líderes del Oriente Medio recortaron la producción porque el crucial Estrecho de Ormuz permanece cerrado debido a la guerra de Irán", indica la firma especializada Trading Economics.



Todo esto se traduce en un claro encarecimiento del precio de la gasolina y el diésel.

Trump reaccionó minutos después de trascender la subida de los costos con un mensaje en TruthSocial: "Los precios a corto plazo del petróleo, que caerán rápidamente cuando la destrucción de la amenaza nuclear de Irán se acabe, es un muy pequeño precio que hay que pagar para Estados Unidos y el mundo, la seguridad y la paz.