Petrolioaren prezioa 100 dolarretik gorakoa da upeleko, Iranen aurkako gerra dela eta

Horren ondorioz, nabarmen garestitu da gasolinaren eta gasolioaren prezioa.

Gasolindegia. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Texasko tarteko petrolioaren prezioak (WTI, ingelesezko sigletan) 100 dolar gainditu ditu upeleko igande honetan, 2022tik lehen aldiz, AEBk eta Israelek Iranen aurkako gerra hasi zutenetik astebete bete ostean. Donald Trump presidenteak, berriz, ordaindu beharreko "prezio txikia" dela azpimarratu du.

Brent petrolio gordinaren erreferente globalaren prezioari dagokionez, 105 dolarretik gorakoa izan da pasa den igandean. Adituek uste dute Ormuzeko itsasartearen inguruan dagoen gatazkak eragin duela prezioaren gorakada, mundu osoan banatzen den petrolioaren bostena bertatik igarotzen baita.

Trading Economics komunikabide espezializatuak adierazi duenez, "Ormuzeko itsasarte erabakigarria itxita egotearen ondorioz, Ekialde Hurbileko petrolio ekoizle nagusiek ekoizpena murriztea erabaki dute, eta horrek eraman du Brent upelaren prezioa 100 dolarretik gora".

Horrek guztiak kalean uzten duen ondorio nagusia gasolinaren eta dieselaren prezioa nabarmen garestitzea da.

Trumpek prezioen gorakadaren berria zabaldu eta minutu gutxira erantzun zuen TruthSocial-en: "Petrolioaren prezioak azkar eroriko dira Iranen mehatxu nuklearraren suntsipena amaitzen denean, eta ordaindu beharreko oso prezio txikia da, Estatu Batuentzat eta munduarentzat, segurtasunarentzat eta bakearentzat".

