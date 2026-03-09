Sucesión
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Mojtaba Jamenei, un religioso aficionado al lujo y cruel con la disidencia para dirigir Irán

La designación del segundo hijo de Alí Jameni supone un portazo a cualquier opción de aperturismo.
AME2098. BOGOTÁ (COLOMBIA), 08/03/2026.- Fotografía tomada a través de rastreo de redes de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jameneí, quién fue elegido como líder supremo de Irán, informó este domingo en la noche la agencia IRNA. EFE/ Rastreo de Redes /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Mojtaba Jameneí, el hijo del ayatolá que hereda el poder en la República Islámica de Irán. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Jamenei, luxuaren zalea eta disidentziarekiko krudela, Iran zuzentzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Mojtaba Jamenei, hijo del difunto Alí Jameni, toma el relevo en Irán, tras años ejerciendo discretamente su influencia en el círculo más cercano a su padre y manteniendo estrechas relaciones con la Guardia Revolucionaria iraní. Llega al poder en un momento crítico en el que Estados Unidos e Israel están bombardeando el país en una campaña que tiene como objetivo declarado forzar un cambio de gobierno en el país.

De 56 años de edad, es el segundo hijo de Alí Jamenei y ha sido elegido para suceder a su padre al frente de Irán, tras el bombardeo del 28 de abril en el que murieron éste, su esposa —madre de Mojtaba Jamenei— y una de sus hermanas.

El nuevo líder supremo iraní no ha concurrido nunca a unas elecciones y dentro del estamento clerical iraní es un hoyatoleslam, un religioso de nivel medio, y no un ayatolá. Pero tampoco su padre era ayatolá cuando se convirtió en líder del país, en 1989 y la ley fue modificada para permitir su nombramiento.
   
Su nombre ha surgido recurrentemente en los últimos años cuando se especulaba con el posible sucesor de Alí Jamenei, quien sí ejerció como presidente de Irán durante ocho años a las órdenes del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, antes de asumir el cargo máximo y conservarlo durante 36 años.

El propio Mojtaba Jamenei no ha hablado jamás en público sobre la posibilidad de suceder a su padre y podría despertar recelos porque supone instaurar una dinastía que recuerda a la monarquía de los Pahlaví derrocada en la Revolución Islámica de 1979. De hecho, ha mantenido casi siempre un perfil bajo, sin dar discursos públicos ni sermones. Muchos iraníes ni siquiera han escuchado su voz.

Los analistas apuntan a que el nombramiento de Mojtaba Jamenei supone un portazo a cualquier aperturismo y, por tanto, a la posibilidad de una salida negociada con Estados Unidos, al menos a corto plazo.

Desde joven Mojtaba Jamenei comenzó a relacionarse con la Guardia Revolucionaria, cuando sirvió en el Batallón Habib de esta rama militar y participó en la guerra contra Irak de la década de 1980. Varios compañeros de Mojtaba Jamenei han alcanzado altos cargos en el aparato de seguridad e inteligencia.

Mojtaba Jamenei tiene miles de millones de dólares y propiedades de lujo en varios países, según medios occidentales. Desde el exterior y la oposición reformista han señalado a Mojtaba Jamenei por la represión violenta de la disidencia, por amañar elecciones y por utilizar a la fuerza paramilitar Basij para perseguir a manifestantes pacíficos durante las protestas de 2009.

Internacional

Te puede interesar

DAHYE (BEIRUT), 08/03/2026.- Destrucción de un edificio en el suburbio sur de Beirut, conocido como Dahye, tras las órdenes masivas de evacuación para barrios enteros del extrarradio que emitió el ejército israelí el pasado jueves. EFE/ Edgar Gutiérrez
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Nuevas ofensivas por aire contra Líbano, Irán y Bahréin

Bahréin ha informado de 32 heridos, cuatro de ellos graves, por el ataque de un dron iraní. La agencia oficial de noticias BNA dice que el ataque impactó esta madrugada contra el área de Sitra, una pequeña isla al sur de Manama, la capital del país. Por otra parte, el Ejército de Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques contra infraestructuras controladas por Hizbulá en Líbano e Irán. 

Cargar más
Publicidad
X