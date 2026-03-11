Trump reitera que España "no coopera" en defensa y vuelve a amenazar con cortar el comercio

La ofensiva militar lanzada por Israel y EE. UU. a Irán el pasado 28 de febrero, y la posterior respuesta de la república islámica alcanza ya a 15 países de Oriente Próximo. Irán contabiliza ya más de 1200 muertos y 12 000 heridos, mientras que en el Líbano rozan las 400 víctimas mortales. 12 países del Golfo Pérsico han denunciado ataques por parte del régimen de Jameneí. La cifra de muertos de este lado alcanzaría la cuarentena, con ocho soldados estadounidenses incluidos.