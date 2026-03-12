ORIENTE PRÓXIMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ascienden a cerca de 700 los muertos por los ataques de Israel contra Líbano

El Gobierno de Israel ha amenazado este mismo jueves con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" de Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo.
- (Israel), 12/03/2026.- Israeli tanks at a gathering site along the Israel-Lebanon border, 12 March 2026. The Israeli military stated it is conducting strikes across Lebanon targeting Hezbollah infrastructure and personnel. (Líbano, Hizbulá/Hezbolá) EFE/EPA/ATEF SAFADI
Ataques del Ejército israelí contra territorio libanés. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 700 pertsona inguru hil dira Israelek Libanon egindako erasoetan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las autoridades de Líbano han informado este jueves de que ya son casi 700 los muertos por los ataques del Ejército israelí contra territorio libanés. Estos bombardeos se han producido en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá, tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí, el 28 de febrero, en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Información libanés ha indicado en un comunicado que la cifra de víctimas mortales asciende ya a los 687, entre los que se encuentran 98 niños y 52 mujeres. "Israel sigue amenazando con expandir sus operaciones en el país", ha lamentado el ministro de Información, Paul Morcos.

El Gobierno de Israel ha amenazado este mismo jueves con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" de Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo.

Así, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha desvelado órdenes al Ejército para que "se prepare para expandir las actividades en Líbano y restaurar la paz y la seguridad en las comunidades del norte (de Israel)". "Prometimos paz y seguridad a las comunidades del norte y eso es exactamente lo que haremos", ha subrayado.

Esta madrugada, Hezbolá ha disparado unos 200 proyectiles contra el norte de Israel, según una estimación castrense, en un ataque coordinado con Irán que ha sorprendido a la población del norte, pero no ha causado víctimas mortales.

Las Fuerzas Armadas israelíes han ampliado este jueves la orden de evacuación emitida para la población del sur de Líbano para incluir ahora una zona situada al norte del río Litani, por lo que la petición va dirigida a los residentes de áreas situadas al sur del río Zahrani, más al norte.

Israel anuncia una nueva "oleada de ataques" en Beirut

En este contexto, el Ejército israelí ha anunciado una nueva "oleada de ataques" contra Beirut, capital del Líbano, tras lanzar una advertencia a una zona específica del centro de la ciudad. 

Estos nuevos ataques se producen después de que esta madrugada al menos 12 personas murieran y otras 28 resultaran heridas en un ataque israelí contra una zona de playa en la ciudad con una alta presencia de desplazados, el peor en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días. 

Israel Benjamín Netanyahu Líbano Estados Unidos Donald Trump Oriente Próximo Internacional

Te puede interesar

Khasab (Oman), 24/06/2025.- Ships in the Strait of Hormuz as seen from Khasab, Musandam Governorate, Oman, 24 June 2025. The Iranian parliament approved a measure to close the Strait of Hormuz following US strikes on three of Iran's key nuclear sites on 22 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025. EFE/EPA/ALI HAIDER
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La guerra en Irán provoca al día la pérdida de 10 millones de barriles de petróleo, con el precio rondando los 100 dólares

Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha provocado la pérdida en el mercado del equivalente a 10 millones de barriles diarios (mb/d). Los flujos por el estrecho de Ormuz se han reducido a menos del 10 % si se comparan con los que había antes del comienzo de la crisis, cuando por allí circulaban 15 mb/d de crudo y otros 5 mb/d de derivados del petróleo, y que suponían en torno al 20 % de la oferta mundial.

plataforma-petróleo-pxhere
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El brent cotiza estable en 88 dólares, antes de la liberación de reservas de petróleo

Según publica este miércoles The Wall Street Journal, la Agencia Internacional de Energía (IAE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo. Dicha liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

Cargar más
Publicidad
X