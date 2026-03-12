Ascienden a cerca de 700 los muertos por los ataques de Israel contra Líbano
Las autoridades de Líbano han informado este jueves de que ya son casi 700 los muertos por los ataques del Ejército israelí contra territorio libanés. Estos bombardeos se han producido en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá, tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí, el 28 de febrero, en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Ministerio de Información libanés ha indicado en un comunicado que la cifra de víctimas mortales asciende ya a los 687, entre los que se encuentran 98 niños y 52 mujeres. "Israel sigue amenazando con expandir sus operaciones en el país", ha lamentado el ministro de Información, Paul Morcos.
El Gobierno de Israel ha amenazado este mismo jueves con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" de Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo.
Así, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha desvelado órdenes al Ejército para que "se prepare para expandir las actividades en Líbano y restaurar la paz y la seguridad en las comunidades del norte (de Israel)". "Prometimos paz y seguridad a las comunidades del norte y eso es exactamente lo que haremos", ha subrayado.
Esta madrugada, Hezbolá ha disparado unos 200 proyectiles contra el norte de Israel, según una estimación castrense, en un ataque coordinado con Irán que ha sorprendido a la población del norte, pero no ha causado víctimas mortales.
Las Fuerzas Armadas israelíes han ampliado este jueves la orden de evacuación emitida para la población del sur de Líbano para incluir ahora una zona situada al norte del río Litani, por lo que la petición va dirigida a los residentes de áreas situadas al sur del río Zahrani, más al norte.
Israel anuncia una nueva "oleada de ataques" en Beirut
En este contexto, el Ejército israelí ha anunciado una nueva "oleada de ataques" contra Beirut, capital del Líbano, tras lanzar una advertencia a una zona específica del centro de la ciudad.
Estos nuevos ataques se producen después de que esta madrugada al menos 12 personas murieran y otras 28 resultaran heridas en un ataque israelí contra una zona de playa en la ciudad con una alta presencia de desplazados, el peor en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días.
