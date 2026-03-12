EKIALDE HURBILA
700 pertsona inguru hil dira Israelek Libanon egindako erasoetan

Israelgo Gobernuak Libano "hartzeko" mehatxua egin du ostegun honetan, Hezbollahren "mehatxuari" aurre egiteko asmoz. "Bakea eta Segurtasuna agindu genien iparraldeko komunitateei, eta horixe da, hain zuzen ere, egingo duguna", azpimarratu du Israelek.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ia 700 pertsona hil dira azken egunotan Israelgo Armadak Libanon egindako erasoetan, tokiko agintariek ostegun honetan jakitera eman dutenez. Hezbollah talde xiitak jaurtitako lehergaiei erantzuteko asmoz egin dituzte bonbardaketa horiek. AEBk eta Israelek otsailaren 28an Iranen aurka abiatutako erasoaldian Ali Khmenei aiatola hil ostean hasi ziren erasoak Libanon.

Dagoeneko 687 dira hildakoak, tartean 98 haur eta 52 emakume, Libanoko Informazio Ministerioak ohar batean azaldu duenez. "Israelek ekintza armatuak herrialdean zabaltzeko mehatxu egiten jarraitzen du", deitoratu du Paul Morcos Informazio ministroak.

Israelgo Gobernuak Libano "hartzeko" mehatxua egin du ostegun honetan, Hezbollah taldearen "mehatxuari" aurre egiteko, taldeak jaurtitako lehergaiei erantzuteko egindako bonbardaketa eta lurreko erasoaldien baitan.

Hala, Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak Armadari aginduak eman dizkio "Libanon jarduerak hedatzeko eta iparraldeko guneetan Bakea eta Segurtasuna berrezartzeko presta dadin". "Bakea eta Segurtasuna agindu genien iparraldeko komunitateei, eta horixe da, hain zuzen ere, egingo duguna", azpimarratu du.

Gaur goizaldean, Hezbollah taldeak 200 bat lehergai jaurti ditu Israelgo iparraldearen kontra, Armadako estimazio baten arabera, Iranekin koordinatutako eraso batean. Iparraldeko herritarrak ezustean harrapatu ditu, baina ez du hildakorik eragin.

Israelgo Indar Armatuek Libano hegoaldeko biztanleentzako ebakuazio-agindua zabaldu dute ostegun honetan, Litani ibaiaren iparraldean dagoen eremua gehituta. Eskaera, zehazki, Zahrani ibaiaren hegoaldean, iparralderago, dauden eremuetako biztanleei zuzenduta dago.

Israelek iragarri du beste erasoaldi bat abiatuko duela Beiruten

Testuinguru horretan, Israelgo Armadak iragarri du beste erasoaldi bat abiatuko duela Beiruten (Libanoko hiriburua) aurka.

Eraso horiek goizaldean gutxienez 12 pertsona hil eta 28 zauritu ostean iragarri dira, duela hamar egun baino gehiago Israelek aireko erasoaldia hasi zuenetik Libanoko hiriburuan izandako erasorik okerrena da.

