ORIENTE PRÓXIMO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EE. UU. autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios

Por su parte, Donald Trump ha advertido que tiene "una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo" por delante para combatir a la "escoria demente" que lidera Irán, en la guerra que inició junto a Israel.
WASHINGTON (United States), 12/03/2026.- US President Donald Trump speaks during a Women's History Month event at the White House in Washington, DC, USA, 12 March 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER

Donald Trump. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Prezioen igoerari eutsi ahal izateko Errusiako petrolioa erosteko aldi baterako baimena eman du AEBk
author image

EITB

Última actualización

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito. El objetivo es el de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán.

Así lo ha adelantado el secretario del Tesoro Scott Bessent en su cuenta de X. Ha estimado que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia.

Bessent detalló que las exenciones a las sanciones a Rusia estarán vigentes únicamente hasta el 11 de abril.

La nueva medida del Gobierno de Donald Trump llega luego de que durante las últimas horas los precios del barril de crudo oscilaran por encima de los 100 dólares por unidad.

Advertencia de Trump

Por su parte, Donald Trump ha advertido que tiene "una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo" por delante para combatir a la "escoria demente" que lidera Irán, en la guerra que inició junto a Israel.

"Vean lo que les pasa hoy a esta escoria demente. Llevan 47 años matando a personas inocentes en todo el mundo y ahora yo, como 47º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando a ellos. ¡Qué gran honor es hacerlo!", ha escrito Trump en la red social Truth Social.

Trump ha dedicado la mayor parte de su mensaje a arremeter contra la cobertura del diario The New York Times, al asegurar que quien lea ese periódico "fracasado" puede "pensar erróneamente" que Estados Unidos no está "ganando" la guerra. "Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de cualquier otra forma", ha insistido.

"La Armada de Irán ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, los drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra. Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo", ha añadido. 

El New York Times publicó esta semana un artículo en el que analizaba cómo Trump minimizó los riesgos que podía suponer su guerra contra Irán para los mercados de energía y el precio del petróleo, en lo que describía como un "error de cálculo".


Petróleo Donald Trump Internacional

Te puede interesar

Khasab (Oman), 24/06/2025.- Ships in the Strait of Hormuz as seen from Khasab, Musandam Governorate, Oman, 24 June 2025. The Iranian parliament approved a measure to close the Strait of Hormuz following US strikes on three of Iran's key nuclear sites on 22 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025. EFE/EPA/ALI HAIDER
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La guerra en Irán provoca al día la pérdida de 10 millones de barriles de petróleo, con el precio rondando los 100 dólares

Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha provocado la pérdida en el mercado del equivalente a 10 millones de barriles diarios (mb/d). Los flujos por el estrecho de Ormuz se han reducido a menos del 10 % si se comparan con los que había antes del comienzo de la crisis, cuando por allí circulaban 15 mb/d de crudo y otros 5 mb/d de derivados del petróleo, y que suponían en torno al 20 % de la oferta mundial.

plataforma-petróleo-pxhere
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El brent cotiza estable en 88 dólares, antes de la liberación de reservas de petróleo

Según publica este miércoles The Wall Street Journal, la Agencia Internacional de Energía (IAE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo. Dicha liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.

Cargar más
Publicidad
X