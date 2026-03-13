EE. UU. autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito. El objetivo es el de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán.

Así lo ha adelantado el secretario del Tesoro Scott Bessent en su cuenta de X. Ha estimado que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia.

Bessent detalló que las exenciones a las sanciones a Rusia estarán vigentes únicamente hasta el 11 de abril.

La nueva medida del Gobierno de Donald Trump llega luego de que durante las últimas horas los precios del barril de crudo oscilaran por encima de los 100 dólares por unidad.

Advertencia de Trump

Por su parte, Donald Trump ha advertido que tiene "una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo" por delante para combatir a la "escoria demente" que lidera Irán, en la guerra que inició junto a Israel.

"Vean lo que les pasa hoy a esta escoria demente. Llevan 47 años matando a personas inocentes en todo el mundo y ahora yo, como 47º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando a ellos. ¡Qué gran honor es hacerlo!", ha escrito Trump en la red social Truth Social.

Trump ha dedicado la mayor parte de su mensaje a arremeter contra la cobertura del diario The New York Times, al asegurar que quien lea ese periódico "fracasado" puede "pensar erróneamente" que Estados Unidos no está "ganando" la guerra. "Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de cualquier otra forma", ha insistido.

"La Armada de Irán ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, los drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra. Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo", ha añadido.

El New York Times publicó esta semana un artículo en el que analizaba cómo Trump minimizó los riesgos que podía suponer su guerra contra Irán para los mercados de energía y el precio del petróleo, en lo que describía como un "error de cálculo".



