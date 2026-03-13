EE. UU. autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito. El objetivo es el de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán.
Así lo ha adelantado el secretario del Tesoro Scott Bessent en su cuenta de X. Ha estimado que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia.
Bessent detalló que las exenciones a las sanciones a Rusia estarán vigentes únicamente hasta el 11 de abril.
La nueva medida del Gobierno de Donald Trump llega luego de que durante las últimas horas los precios del barril de crudo oscilaran por encima de los 100 dólares por unidad.
Advertencia de Trump
Por su parte, Donald Trump ha advertido que tiene "una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo" por delante para combatir a la "escoria demente" que lidera Irán, en la guerra que inició junto a Israel.
"Vean lo que les pasa hoy a esta escoria demente. Llevan 47 años matando a personas inocentes en todo el mundo y ahora yo, como 47º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy matando a ellos. ¡Qué gran honor es hacerlo!", ha escrito Trump en la red social Truth Social.
Trump ha dedicado la mayor parte de su mensaje a arremeter contra la cobertura del diario The New York Times, al asegurar que quien lea ese periódico "fracasado" puede "pensar erróneamente" que Estados Unidos no está "ganando" la guerra. "Estamos destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán, militar, económica y de cualquier otra forma", ha insistido.
"La Armada de Irán ha desaparecido, su Fuerza Aérea ya no existe, los misiles, los drones y todo lo demás están siendo diezmados, y sus líderes han sido borrados de la faz de la tierra. Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y mucho tiempo", ha añadido.
El New York Times publicó esta semana un artículo en el que analizaba cómo Trump minimizó los riesgos que podía suponer su guerra contra Irán para los mercados de energía y el precio del petróleo, en lo que describía como un "error de cálculo".
Te puede interesar
Ascienden a cerca de 700 los muertos por los ataques de Israel contra Líbano
El Gobierno de Israel ha amenazado este mismo jueves con "tomar" Líbano para hacer frente a la "amenaza" de Hezbolá, en medio de su campaña de bombardeos e incursiones terrestres en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo.
El nuevo líder supremo de Irán dice que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado
El mensaje, leído por una presentadora en la televisión estatal, recoge que las fuerzas iraníes "han quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y posiblemente dividirla" y ha subrayado que "la palanca del bloqueo al estrecho de Ormuz debe seguir siendo usada", tras los ataques contra buques en la zona.
La guerra en Irán provoca al día la pérdida de 10 millones de barriles de petróleo, con el precio rondando los 100 dólares
Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha provocado la pérdida en el mercado del equivalente a 10 millones de barriles diarios (mb/d). Los flujos por el estrecho de Ormuz se han reducido a menos del 10 % si se comparan con los que había antes del comienzo de la crisis, cuando por allí circulaban 15 mb/d de crudo y otros 5 mb/d de derivados del petróleo, y que suponían en torno al 20 % de la oferta mundial.
Irán reivindica un ataque contra un “buque estadounidense” en el norte del Golfo pérsico
Además, Irán ha atacado dos petroleros en aguas territoriales de Irak y una nave portacontenedores en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz. Mientras tanto, Israel continúa bombardeando Líbano y el Ejército israelí ha anunciado este jueves que ha comenzado "una amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán.
EE. UU. liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo
La decisión se ha anunciado antes de los últimos ataques a buques en el estrecho de Ormuz, que posteriormente han disparado el precio del crudo por encima de los 100 dólares.
Irán condiciona el fin de la guerra a indemnizaciones y garantías "firmes" de EE. UU. e Israel
El presidente Masud Pezeshkian ha reafirmado el "compromiso" de Teherán con la paz en la región.
Trump reitera que España "no coopera" en defensa y vuelve a amenazar con cortar el comercio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este miércoles que el Gobierno de España "no coopera" en materia de defensa y ha vuelto a amenazar con cortar el comercio bilateral.
Macron reconoce que no se dan la condiciones para una misión en el estrecho de Ormuz
Sin embargo, insiste en que “debe organizarse” para proporcionar escolta a los mercantes en la zona.
El brent cotiza estable en 88 dólares, antes de la liberación de reservas de petróleo
Según publica este miércoles The Wall Street Journal, la Agencia Internacional de Energía (IAE) ha propuesto la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia para reducir los precios del crudo. Dicha liberación superaría los 182 millones de barriles de petróleo que los países miembros de la AIE pusieron a la venta en dos lanzamientos en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania.