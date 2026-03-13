Prezioen igoerari eutsi ahal izateko Errusiako petrolioa erosteko aldi baterako baimena eman du AEBk
Bestalde, Donald Trumpek ohartarazi du "su potentzia paregabea, munizio mugagabea eta denbora" dituela aurretik Iranek gidatzen duen "zabor zoroari" aurre egiteko.
Ameriketako Estatu Batuetako Altxorraren Departamentuak iragarri du zirkulazioan dagoen petrolioa eorsteko baimena emango duela. Irango gerrak eragindako petrolioaren prezioaren igoera eutsi nahi dute modu horretan.
Scott Bessent Altxorraren idazkariak X. kontuan aurreratu duenez, ehunka milioi petrolio upel merkatura sar daitezke Errusiari jarritako zigorrak kenduz gero.
Bessentek zehaztu zuen Errusiari jarritako zigorren salbuespenak apirilaren 11ra arte bakarrik egongo direla indarrean.
Donald Trumpen Gobernuaren neurri berri hau, azken orduetan petrolio upelak 100 dolarreko prezioa gainditu ondoren ezarri da.
Trumpen ohartarazpena
Bestalde, Donald Trumpek ohartarazi du "su potentzia paregabea, munizio mugagabea eta denbora" dituela aurretik Iranek gidatzen duen "zabor zoroari" aurre egiteko.
"Begira zer gertatzen zaion zabor zoroari. 47 urte daramatzate mundu osoan errugabeak hiltzen, eta orain ni, Ameriketako Estatu Batuetako 47. presidentea, haiek hiltzen ari naiz. Zein ohore handia den hori egitea!", idatzi du Trumpek Truth Social sare sozialean.
The New York Times egunkariaren aurka ere egin du mezuan Trumpek. "Porrot egin duen" egunkari hori irakurtzen duenak pentsa lezakeelako Estatu Batuak ez dela gerra irabazten ari", esan du. "Irango erregimen terrorista, militarra, ekonomikoa eta beste era batekoa erabat suntsitzen ari gara", berretsi du.
"Irango Armada desagertu egin da, bere Aire Indarra jada ez da existitzen, desagertarazi dituzte. Su potentzia paregabea dugu, munizio mugagabea eta denbora", gaineratu du.
New York Times egunkariak artikulu bat argitaratu du aste honetan, Trumpek Iranen aurkako gerrak energia merkatuentzat eta petrolioaren prezioarentzat izan zitzakeen arriskuak gutxitzeak "kalkulu akatsa" zela adieraziz.
Zure interesekoa izan daiteke
700 pertsona inguru hil dira Israelek Libanon egindako erasoetan
Israelgo Gobernuak Libano "hartzeko" mehatxua egin du ostegun honetan, Hezbollahren "mehatxuari" aurre egiteko asmoz. "Bakea eta Segurtasuna agindu genien iparraldeko komunitateei, eta horixe da, hain zuzen ere, egingo duguna", azpimarratu du Israelek.
Ormuzko itsasarteak itxita jarraitu behar duela azpimarratu du Irango buruzagi goren berriak
Ormuzko itsasartea blokeaturik jarraitu behar duela esan du Mojtaba Khameneik, "etsaiari presio egiteko", inguruko ontzien aurkako erasoen ostean. "Irango indar armatuek aberria menderatzeko, eta, litekeena, zatitzeko itxaropena kendu diete etsaiei", adierazi du Khameneik.
Irango gerrak egunean 10 milioi petrolio upel galtzea eragin du, eta upelaren prezioa 100 dolarren bueltan jarri du
Energiaren Nazioarteko Agentziaren (IEA) azken txostenaren arabera, Ormuzko itsasartean itsas-trafikoa etetearen ondorioz, egunean 10 milioi upel galdu da merkatuetan. Ormuzko itsasarteko fluxua % 10 baino gutxiagora murriztu da, krisia hasi aurreko egoerarekin alderatuz gero. Izan ere, 15 milioi upel petrolio gordin igarotzen ziren egunean, eta 5 milioi upel petroliotik eratorrita produktuekin. Munduko eskaintzaren % 20 inguru.
Iranek bere gain hartu du "AEBren ontzi" baten aurka Persiar golkoaren iparraldean egin den erasoa
Gainera, Iranek bi petrolio-ontziri eta karga-ontzi bati eraso egin die Persiar golkoan, Ormuzko itsasartetik gertu. Bien bitartean, Israelgo armadak Libano bonbardatzen jarraitzen du, eta azken orduetan iragarri beste erasoaldi bat abiatuko duela Teheranen dituen helburuen aurka.
AEBk 172 milioi upel aterako dituzte beren petrolio erreserba estrategikoetatik
Ormuzko itsasartetik igarotzen ari ziren itsasontzien aurkako azken erasoen ondotik, Brent upelaren prezioa 100 dolarretik gora igo da.
Kalte-ordainak eta "berme irmoak" eskatu ditu Iranek AEBrekin eta Israelekin duen gatazka amaitzeko
Masud Pezexkian presidenteak adierazi du Teheran eskualdean bakea ezartzeko "konprometitua" dagoela, eta "autodefentsarako" eskubideaz mintzatu da.
Trumpek berriz esan du Espainiak ez duela Defentsan "laguntzen", eta merkataritza-harremana etengo duela mehatxu egin du
Donald Trump AEBko presidenteak asteazken honetan esan duenez, Espainiako Gobernuak "ez du laguntzen" Defentsaren alorrean, eta bien arteko merkataritza-harremana etengo duela mehatxu egin du berriro.
Ormuzko itsasartean misio bat egiteko baldintzak ez direla betetzen onartu du Macronek
Hala ere, azpimarratu du "antolatu" egin behar direla, inguruan dauden merkantzia-ontziei eskolta emateko.
Brent upela egonkor dago, 88 dolarrean, petrolio-erreserbak merkaturatzeko zain
The Wall Street Journal egunkariak asteazken honetan argitaratu duenez, Nazioarteko Energia Agentziak (IAE) inoizko petrolio erreserben kopuru handiena merkaturatzea proposatu du, petrolioaren prezioak murrizteko, eta IAEko herrialdeek 2022an Errusiak Ukraina inbaditu zuenean jarri zituzten 182 milioi petrolio upelak baino gehiago lirateke.